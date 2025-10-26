Incendiu puternic într-o hală gater din Suceava. Pompierii au reușit să salveze clădirea principală

Un incendiu a cuprins, duminică dimineața, o hală gater aparținând unei firme din localitatea Bogdănești, județul Suceava. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava, flăcările s-au manifestat inițial în camera de comandă a utilajelor, existând pericolul ca acestea să se extindă rapid la restul construcției și la clădirile învecinate.

Echipajele de intervenție au acționat prompt și au reușit să localizeze și să lichideze incendiul, evitând o catastrofă industrială.

Conform ISU Suceava, în urma incendiului au ars spațiul tehnic al halei, mai multe utilaje, mase plastice, izolația cablurilor electrice și o cantitate de rumeguș, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Totodată, alte echipamente folosite la prelucrarea lemnului au fost afectate de căldura degajată.

Investigațiile preliminare indică faptul că flăcările ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit produs la o doză electrică defectă.