Jurnalul.ro Ştiri Locale Incendiu la o hală cu cereale din județul Satu Mare

Incendiu la o hală cu cereale din județul Satu Mare

de Redacția Jurnalul    |    29 Oct 2025   •   09:52
Incendiu la o hală cu cereale din județul Satu Mare
Sursa foto: Hepta

Pompierii intervin miercuri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală de depozitare a cerealelor din localitatea Ghirișa, județul Satu Mare.

La fața locului intervin trei autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare. În sprijin a fost solicitat și o autospeciala cu 10.000 de litri de apă de la Detașamentul Carei.

De asemenea, au fost anunțate Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ardud, precum și echipaje din cadrul SVSU Beltiug și Acâș.

Pompierii intervin pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea propagării acestuia.

Intervenția este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: incendiu hala cereale satu mare
