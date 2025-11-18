Incendiu în Portul Constanța! Arde o macara în Dana 80

Potrivit ISU Constanța, incendiul a izbucnit la instalația de încărcare a navelor în Dana 80, terminal Comvex, Portul Constanța.

La intervenție au fost mobilizate:

Detașamentul Port – 2 autospeciale de stingere (ASAS), ATPVM și un echipaj SMURD B2

Detașamentul Palas – autoplatformă

Detașamentul Fripis – încă o autospecială de stingere și o autoscară

Echipajele au întrerupt alimentarea cu energie electrică a instalației și lucrează pentru localizarea și lichidarea incendiului, astfel încât flăcările să fie complet eliminate fără a afecta alte echipamente portuare.

Incendiul se manifesta la instalația electrică a macaralei folosite la transbordare pe navă.

Nu există pericolul de extindere a flăcărilor la navă, spun pompierii.

La ora transmiterii știrii, se lucrează pentru localizare și lichidare.

Alimentarea cu energie electrică a fost oprită.

(sursa: Mediafax)