Incendiu la metrou, la Universitate. Trafic blocat pe Magistrala M2, călătorii evacuați de urgență

Potrivit informațiilor oficiale și mărturiilor din teren, cauza ar fi o defecțiune tehnică generată de umiditate, care a dus la aprinderea unui izolator de pe șină și la degajări importante de fum în subteran.

Incidentul a provocat perturbări majore în circulația trenurilor, iar călătorii au fost nevoiți să se autoevacueze sau să fie debarcați în stațiile anterioare, în special la Piața Romană.

Ce s-a întâmplat în stația Universitate

Evenimentul a fost semnalat în jurul orei 15:20, când în stația Universitate a apărut fum dens, vizibil inclusiv în imagini surprinse de călători. Martorii au relatat că flăcările ar fi fost observate în zona șinelor, în spatele unui tren aflat în stație, potrivit B365.

Potrivit Metrorex, cauza incidentului este una tehnică. „o defecțiune tehnică constând în conturnarea unui izolator, fenomen care a generat degajarea de fum”.

În urma incidentului, pasagerii aflați în stație s-au autoevacuat rapid, în timp ce echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a limita efectele și pentru a elimina riscurile.

Circulație dată peste cap pe Magistrala M2

Traficul trenurilor pe una dintre cele mai circulate magistrale din București a fost afectat imediat. Garniturile care circulau spre stația Universitate au fost oprite la Piața Romană, iar călătorii au fost sfătuiți să folosească transportul de suprafață.

În stația Piața Romană, mecanicii au transmis prin sistemul audio un mesaj clar: „până la noi dispoziții”.

De asemenea, un călător a relatat situația din teren: „Ne-au dat jos la Romană”.

Metrorex a confirmat oficial că pe Magistrala 2 „se circulă cu dificultate”, iar întârzierile s-au resimțit pe întreg tronsonul.

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Intervenția autorităților și măsuri de siguranță

După izbucnirea incendiului, echipele specializate Metrorex au intervenit pentru remedierea defecțiunii. În paralel, sistemele de ventilație din stația Universitate au fost activate pentru a elimina fumul și mirosul persistent.

Reprezentanții companiei au transmis: „La acest moment, echipele specializate Metrorex intervin pentru remedierea defecțiunii. Instalația de ventilare din stație a fost pornită pentru evacuarea cât mai rapidă a mirosului de fum. Metrorex monitorizează permanent situația și va informa publicul cu privire la orice evoluție relevantă”.

Până la remedierea completă a situației, circulația rămâne afectată, iar autoritățile recomandă evitarea zonei și utilizarea rutelor alternative.

Probleme generate de umiditate în infrastructura metroului

Incidentul readuce în atenție vulnerabilitățile infrastructurii de metrou în condiții de umiditate ridicată, în special în perioadele cu precipitații abundente sau infiltrații. Aprinderea izolatorilor de pe șină este un fenomen rar, dar posibil, în cazul în care condițiile tehnice favorizează apariția scurtcircuitelor sau a arcurilor electrice.

Astfel de situații necesită intervenții rapide și sisteme eficiente de prevenție, pentru a evita riscuri majore pentru siguranța călătorilor.

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