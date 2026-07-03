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Incendiu violent la o biserică de lemn din Maramureș. Flăcările au cuprins și turla de 25 de metri

de Redacția Jurnalul    |    03 Iul 2026   •   08:18
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Incendiu violent la o biserică de lemn din Maramureș. Flăcările au cuprins și turla de 25 de metri
Incendiu violent la o biserică de lemn din Maramureș

Un incendiu puternic a izbucnit, vineri dimineață, la biserica veche de lemn din satul Posta, județul Maramureș. Flăcările au cuprins întreaga construcție și turla înaltă de aproximativ 25 de metri.

Potrivit ISU Maramureș, alerta a fost dată în jurul orei 4:00. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară pentru intervenție și salvare de la înălțime, două echipaje de prim ajutor SMURD, o cisternă pentru alimentare cu apă și două autospeciale de primă intervenție și comandă.

La sosirea echipajelor,incendiul se manifesta generalizat, prin ardere violentă, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Flăcările au cuprins inclusiv turla bisericii, existând pericolul iminent de prăbușire a structurii.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul și continuă intervenția pentru lichidarea focarelor și înlăturarea efectelor produse de incendiu.

În acest moment, incendiul este localizat.

Misiune în dinamică.

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(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: incendiu maramures biserica
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