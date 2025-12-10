Tragedie la Spitalul Orășenesc Rovinari! Un medic a căzut brusc din picioare în timpul consultației și a murit

Medicul chirurg Ovidiu Bogdan Cîrstina a murit subit în timpul serviciului

Comunitatea medicală din Gorj este în șoc după moartea fulgerătoare a medicului chirurg Ovidiu Bogdan Cîrstina, în vârstă de doar 48 de ani. Acesta s-a prăbușit în timpul unui consult medical, chiar în salonul unui pacient, iar colegii săi au încercat zadarnic să-l readucă la viață.

S-a prăbușit în timpul consultului, sub privirile colegilor

Tragedia s-a petrecut în Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan” din Rovinari, unde medicul efectua un consult de rutină. Martorii au relatat că acesta s-a prăbușit brusc, fără niciun semn prevestitor, în timp ce își exercita atribuțiile.

Echipajele medicale au intervenit imediat, iar manevrele de resuscitare au durat aproape o oră. Din nefericire, medicul nu a mai putut fi salvat.

Medicul avea probleme cardiace cunoscute

Potrivit reprezentanților unității medicale, dr. Cîrstina suferea de o patologie cardiovasculară cunoscută, însă nimeni nu se aștepta la un deznodământ atât de dramatic, produs în timpul programului de lucru.

Surse citate de Antena 3 CNN susțin că medicul era apreciat atât de colegi, cât și de pacienți, fiind considerat un chirurg de elită. Soția sa este asistentă în același spital.

Mesajul emoționant transmis de conducerea spitalului

Conducerea Spitalului Orășenesc „Sf. Ștefan” din Rovinari a transmis un mesaj public în memoria colegului dispărut, păstrând citatul în forma originală:

„Colectivul Spitalului Orășenesc „Sf. Ștefan” Rovinari anunță cu profund regret și tristețe trecerea în neființă a celui ce ne-a fost deopotrivă coleg și prieten, dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan – medic specialist în chirurgie generală. În aceste momente grele, ne alăturăm durerii familiei greu încercate. Vom păstra amintirea vie a unui profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune, devotament și în spiritul jurământului depus. Dumnezeu să îl odihnească în pace și să îi așeze sufletul în loc luminat și fără durere!”.

Un chirurg respectat în comunitatea medicală

Medicul Ovidiu Bogdan Cîrstina lucrase anterior la Timișoara și se transferase la spitalul din Rovinari în urmă cu șase ani. În tot acest timp, s-a remarcat prin profesionalism, dedicare și respectul de care se bucura în rândul pacienților.

Moartea sa fulgerătoare aduce încă un caz de cadru medical decedat în timpul serviciului în județul Gorj, amplificând îngrijorarea și durerea din rândul personalului sanitar.