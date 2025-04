Mieii sunt căutați mai ales la export, pentru carnea lor fragedă și gustul natural

Transhumanța i-a adus în ultimii ani pe oierii sibieni în județul Timiș, unde au dezvoltat afaceri, ferme și abatoare, până la restaurante și pensiuni cu mâncăruri preparate din carne de miel sau ovine. Recensământul din anul 2020 a plasat județul Timiș pe primul loc din țară în privința capetelor de ovine cu 600.000 de mioare, surclasând zona Sibiului, cunoscută ca leagăn al oieritului, care a scăzut la 548.000 de capete.



Pentru ciobani, cele mai aducătoare de bucurie momente sunt când mieii și iezii umplu țarcurile și pășunile, pentru că sunt un semn de prosperitate în perioada aceasta, vânzându-se bine celor care doresc să aibă pe masa de Paști meniuri din miel.



Anul acesta, pentru că Paștile sunt sărbătorite deodată și de ortodocși și de catolici, cererea de miei este mare, inclusiv din diaspora, a precizat, pentru AGERPRES, Mihaela Popescu Gagea, descendentă din mai multe generații de oieri din Jina Sibiului.



În comuna timișeană Clopodia a dezvoltat o fermă de oi, iar în satul Liebling are și un abator de procesare a cărnii de ovine. În această perioadă, sacrifică în jur de 50.000 de miei, în funcție de comenzi.



'Pasiunea mea pentru oierit are rădăcini adânci, în copilărie. Am crescut într-o familie unde animalele erau parte din viața de zi cu zi, iar bunicul obișnuia să spună că o oaie îți dă hrană, căldură și liniște. A fost mai mult decât o ocupație, a fost un mod de a trăi aproape de natură, cu respect pentru ritmurile ei. Cu timpul, această legătură s-a transformat într-o dorință de a duce tradiția mai departe și de a o transforma într-o afacere sustenabilă și modernă. Acum, eu conduc o afacere de familie începută de tatăl meu imediat după Revoluție, dar procesul de dezvoltare a fost etapizat. Ferma a fost primul pas, locul unde ne-am concentrat pe creșterea naturală și sănătoasă a oilor. Ulterior, a apărut nevoia de a controla întreg lanțul de producție, așa că am investit în abatorul de ovine, cu tehnologie modernă pentru sacrificare și procesare. Ne-am dorit să asigurăm calitate de la sursă până în farfurie', a declarat, pentru AGERPRES, Mihaela Popescu Gagea.