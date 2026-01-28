x close
Mină marină eșuată pe plaja din Midia

de Redacția Jurnalul    |    28 Ian 2026   •   12:45
Sursa foto: Antena3CNN/ Mină marină găsită pe plaja din dreptul poligonului de tragere Midia, județul Constanța

Militarii din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit miercuri o mină marină eșuată pe plaja din dreptul poligonului, transmite Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Mina marină eșuată a fost identificată de militari miercuri, în jurul orei 10.05, pe plaja din dreptul poligonului.

„Perimetrul a fost securizat, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și a fost pusă în aplicare procedura operațională specifică acestei situații”, transmite MApN.

O echipă de scafandri EOD din cadrul Centrului 39 Scafandri acționează pentru identificarea și pentru neutralizarea minei descoperite.

