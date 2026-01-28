Mină marină eșuată pe plaja din Midia

Un șofer de TIR român a aflat din ziare că a murit într-un accident din Germania: „Îmi pare nespus de rău, dar sunt în viață”
Mina marină eșuată a fost identificată de militari miercuri, în jurul orei 10.05, pe plaja din dreptul poligonului.
„Perimetrul a fost securizat, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și a fost pusă în aplicare procedura operațională specifică acestei situații”, transmite MApN.
O echipă de scafandri EOD din cadrul Centrului 39 Scafandri acționează pentru identificarea și pentru neutralizarea minei descoperite.
(sursa: Mediafax)
