Mină marină eșuată pe plaja din Midia

Sursa foto: Antena3CNN/ Mină marină găsită pe plaja din dreptul poligonului de tragere Midia, județul Constanța

Militarii din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit miercuri o mină marină eșuată pe plaja din dreptul poligonului, transmite Ministerul Apărării Naționale (MApN).