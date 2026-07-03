Momente de groază în Mediaș. O fetiță de doi ani a căzut de la balconul unui apartament

O fetiță în vârstă de 2 ani și 4 luni a fost transportată la spital, vineri seară, după ce a căzut de la balconul unui apartament din municipiul Mediaș, județul Sibiu.

Incidentul s-a produs pe strada Nisipului din municipiul Mediaș, iar polițiștii au intervenit pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, în urma primelor verificări s-a stabilit că fetița ar fi căzut de la balconul unui imobil situat la etajul 1, de la o înălțime de aproximativ patru metri. Minora a suferit mai multe vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu a transmis că la fața locului a intervenit un echipaj cu medic. La sosirea salvatorilor, copilul era conștient și prezenta un traumatism toraco-abdominal stâng, precum și un traumatism la nivelul bazinului. După acordarea primelor îngrijiri medicale, fetița a fost transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Mediaș pentru investigații suplimentare și tratament.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul și dacă au existat eventuale neglijențe care au condus la producerea acestuia.

(sursa: Mediafax)