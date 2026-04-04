Cum a păcălit un bărbat din Botoșani automatele SGR

Bărbatul cu vârsta de 43 de ani a fost reținut, vineri, de polițiștii IPJ Botoșani. Potrivit autorităților, acesta ar fi tipărit etichete cu coduri pentru sticle destinate automatelor SGR, pe care le-ar fi lipit ulterior pe sticle nereciclabile.

„La data de 03 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis ordonanță de reținere pe numele unui bărbat, de 43 de ani, din municipiul Botoșani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune și falsul în înscrisuri sub semnătură privată”, transmite IPJ Botoșani.

Bărbatul a introdus recipientele în două aparate de reciclare amplasate în incinta a două supermarketuri din municipiul Botoșani, inducând în eroare sistemul automatizat și obținând, în mod fraudulos, mai multe bonuri valorice, potrivit IPJ Botoșani.

Joi, polițiștii au percheziționat locuința bărbatului. Acolo au găsit probe, printre care și 3.000 de etichete imprimate tip cod de bare, o etichetă SGR- ambalaj cu garanție.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Botoșani.

(sursa: Mediafax)