Patriarhia prelungește programul de închinare la Catedrala Națională până pe 5 noiembrie

Ținând cont de numărul foarte mare de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopții, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 24:00, potrivit basilica.ro.

Reprezentanții Patriarhiei fac apel la credincioși să evite aglomerarea excesivă a rândului de așteptare și să respecte recomandările organizatorilor pentru a permite desfășurarea în condiții bune a pelerinajului.

De asemenea, timpul estimativ de așteptare poate fi consultat în timp real prin aplicația de hartă interactivă a Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, măsura a fost luată pentru a răspunde valului crescut de pelerini veniți din întreaga țară în aceste zile la Catedrala Națională.

(sursa: Mediafax)