Patriarhia prelungește programul de închinare la Catedrala Națională până pe 5 noiembrie

de Redacția Jurnalul    |    29 Oct 2025   •   14:30
Sursa foto: Hepta/Catedrala Națională

Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de închinare la Catedrala Națională, inclusiv pe timpul nopții, până miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 24:00, din cauza numărului mare de pelerini care doresc să treacă prin Sfântul Altar.

Ținând cont de numărul foarte mare de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopții, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 24:00, potrivit basilica.ro.

Reprezentanții Patriarhiei fac apel la credincioși să evite aglomerarea excesivă a rândului de așteptare și să respecte recomandările organizatorilor pentru a permite desfășurarea în condiții bune a pelerinajului.

De asemenea, timpul estimativ de așteptare poate fi consultat în timp real prin aplicația de hartă interactivă a Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, măsura a fost luată pentru a răspunde valului crescut de pelerini veniți din întreaga țară în aceste zile la Catedrala Națională.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Catedrala Națională patriarhia
