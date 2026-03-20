Pericol de alunecare pe munte: Gheața face traseele impracticabile fără echipament

Şeful Serviciului Salvamont şi Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita, Simon László, a declarat vineri, pentru AGERPRES, că la altitudini de peste 1.200 de metri potecile sunt îngheţate, iar mai sus de 1.400-1.500 de metri stratul de zăpadă este încă unul consistent.



Potrivit sursei citate, există porţiuni de traseu care sunt practic ca nişte patinoare şi nu pot fi ocolite în toate cazurile, fiind înregistrate recent situaţii de alunecări şi accidentări.



Turiştii sunt sfătuiţi să utilizeze gheruţe de zăpadă sau colţari şi să se informeze înainte de a pleca pe traseu, precum şi să-şi adapteze drumeţiile în funcţie de nivelul de pregătire şi de condiţiile din teren.



Simon László a mai arătat că, din cauza faptului că potecile montane încă sunt acoperite cu gheaţă, lucrările de curăţare şi verificare a traseelor vor începe abia la începutul lunii aprilie, când echipele vor putea interveni, acolo unde este necesar.



În unele zone au fost deja realizate intervenţii punctuale, cum ar fi în Cheile Vârghişului, unde salvatorii montani au îndepărtat pietrele căzute pe scara către Peştera Mare de la Mereşti, iar în acest weekend se vor efectua şi reparaţiile necesare, astfel încât traseul să fie practicabil.



Şeful salvamontiştilor harghiteni a mai arătat şi că sezonul de schi este pe final, majoritatea pârtiilor din judeţ fiind închise. Potrivit sursei citate, se mai poate schia în zona Harghita Mădăraş până la sfârşitul lunii martie, în funcţie de condiţiile meteo.

