Cum să împachetezi inteligent pentru vacanță: secretele experților care te scapă de bagaje grele și stres la aeroport

Trucurile de travel devenite virale vara aceasta: cum să faci mai mult loc în bagaj fără să renunți la haine

Fie că pleci într-un city break de weekend sau într-o vacanță lungă de vară, împachetarea bagajului poate deveni rapid una dintre cele mai stresante etape ale călătoriei. Restricțiile companiilor aeriene, taxele pentru bagaje supradimensionate și spațiul limitat din valize îi obligă pe turiști să fie tot mai creativi, potrivit Euronews.

Mulți călători recunosc că ajung frecvent la aeroport cu bagaje prea grele sau prea voluminoase, iar experiența neplăcută de la poarta de îmbarcare este deja bine cunoscută. Din fericire, experții în travel spun că există soluții simple care pot face diferența dintre o vacanță relaxantă și una începută cu stres.

Specialiștii în călătorii au dezvăluit cele mai eficiente trucuri de împachetare pe care le folosesc constant pentru a economisi spațiu, a evita cutele din haine și a transporta mai multe lucruri fără bagaje suplimentare.

Spațiul din pantofi poate salva mult loc în bagaj

Michael Starling, managing editor la Euronews Travel, spune că unul dintre cele mai utile trucuri este folosirea inteligentă a spațiului din încălțăminte.

„Cel mai bun sfat al meu pentru împachetare, mai ales pentru bagajele de cală, este să profiți de «spațiul din pantofi». Folosesc șosete individuale pentru a înfășura produsele de toaletă, apoi le introduc în pantofi”, spune acesta.

„Astfel evit să transport o geantă voluminoasă pentru cosmetice și, în același timp, protejez sticlele de șampon, gel de duș și alte produse. Este uimitor cât de multe lucruri încap într-un pantof sau într-o gheată.”

Acest truc este recomandat mai ales celor care călătoresc cu bagaj de cabină și încearcă să profite de fiecare centimetru disponibil.

Sacii vacuum pot reduce dramatic volumul hainelor

Pentru turiștii care nu reușesc să călătorească minimalist, sacii vacuum reprezintă una dintre cele mai eficiente soluții.

Elena Galli, fondatoarea brandului de travel Jaspacks, spune că acești saci pot transforma complet modul în care împachetezi.

„Una dintre cele mai bune metode de a împacheta pentru vacanță este reducerea volumului bagajului”, explică ea.

„Acești saci comprimă hainele semnificativ, permițând călătorilor să transporte mult mai multe lucruri în bagaje mai mici și să călătorească doar cu bagaj de cabină.”

Potrivit expertei, avantajele nu se opresc aici.

„Asta nu doar că economisește bani pe taxele pentru bagaje, dar elimină și două dintre cele mai stresante momente ale zborului: așteptarea la check-in pentru bagaje și așteptarea la banda de bagaje după aterizare.”

Cum alegi hainele potrivite pentru o vacanță fără bagaje uriașe

Una dintre cele mai mari greșeli făcute de turiști este împachetarea hainelor pentru „orice eventualitate”. Specialiștii recomandă însă alegerea unor piese versatile, care pot fi combinate ușor între ele.

Izzy Nicholls, fondatoarea The Gap Decaders, care călătorește constant prin Europa, Africa și Asia încă din 2018, spune că secretul este construirea unei garderobe-capsulă pentru vacanță.

„Împachetează pentru reutilizare, nu pentru fiecare scenariu posibil. O metodă simplă este să construiești o mică garderobă capsulă care funcționează atât ziua, cât și seara, cu schimbări minime”, spune ea.

„Pentru multe călătorii, o bază 3-2-1 acoperă majoritatea nevoilor.”

Experta explică și formula.

„Asta înseamnă trei topuri care pot fi purtate în straturi, două perechi de pantaloni sau fuste care merg cu aceiași pantofi și o singură haină exterioară pentru momentele mai răcoroase.”

Ea recomandă și alegerea materialelor care se usucă rapid.

„Materialele quick-dry îți permit să speli ceva seara și să îl porți din nou dimineața, ceea ce elimină tentația de a lua haine în plus.”

Trucul pentru rochiile maxi care previne cutele

Fakhriya M. Suleiman, jurnalistă Euronews Travel, spune că există o metodă simplă prin care rochiile lungi pot rămâne aproape perfecte în valiză.

„Trucul meu preferat pentru călătorii este pentru rochiile maxi. Pun jumătate din rochie în valiză mai întâi, apoi pliez cealaltă jumătate peste restul lucrurilor deja împachetate”, explică ea.

„Am observat că astfel se șifonează mult mai puțin și totul arată mult mai ordonat la destinație.”

Produsele de toaletă sunt printre cele mai mari probleme în bagaj

Mulți turiști au trecut măcar o dată prin experiența neplăcută a produselor de toaletă care s-au scurs în bagaj.

Sarah-Jane Outten, expertă lifestyle și shopping la MyVoucherCodes, avertizează că dopurile sticlelor nu sunt întotdeauna sigure.

„Capacele sticlelor nu sunt prietenii tăi! Nu trebuie să ai încredere totală în ele. Deschide recipientul și pune o folie de plastic înainte de a înfileta capacul la loc”, recomandă ea.

„Acest lucru ajută enorm la prevenirea scurgerilor din timpul zborului, deoarece creează un strat suplimentar de protecție.”

Ea recomandă și folosirea produselor solide.

„Șampoanele solide, săpunurile tip bară și tabletele de pastă de dinți sunt mult mai practice decât variantele lichide, pentru că nu se pot scurge și nu intră în limita lichidelor permise.”

De ce trebuie să ai mereu o pungă la îndemână în avion

Nick Gaskin, director de vânzări și marketing la IT Luggage, spune că fiecare pasager ar trebui să aibă o mică pungă cu lucrurile esențiale în timpul zborului.

„Păstrează lucrurile importante precum balsamul de buze, căștile și gustările într-un pungă mică aflat în interiorul bagajului”, explică el.

„Acesta poate fi scos rapid și ținut sub scaun, fără să mai fie nevoie să deschizi compartimentul de deasupra în timpul zborului.”

Ținuta de după aterizare trebuie pusă deasupra în valiză

Dianne Apen-Sadler, jurnalist senior Euronews Travel, spune că organizarea inteligentă a bagajului poate face diferența imediat după aterizare.

„Cum check-in-ul la hotel este adesea după ora 15:00, există șanse mari să ajungi la cazare înainte să poți intra în cameră”, spune ea.

„De aceea este util să ai costumul de baie sau hainele pentru după zbor puse chiar deasupra în valiză.”

Ea recomandă și rularea majorității hainelor.

„Dacă rulezi hainele — și chiar ar trebui să faci asta, cu excepția gecilor groase sau denimului — spațiul din valiză este folosit mult mai eficient.”

Fotografiile făcute înainte de plecare pot salva situații neplăcute

Experții recomandă și fotografierea bagajului înainte de plecare.

„Pozele cu interiorul valizei pot ajuta în cazul reclamațiilor pentru bagaje pierdute și îți amintesc exact ce ai împachetat”, spune Nick Gaskin.

Dianne Apen-Sadler recomandă inclusiv fotografierea outfiturilor complete.

„Pozele cu ținutele pregătite îți fac viața mult mai ușoară când nu știi cu ce să te îmbraci în vacanță.”

Trucul simplu pentru cei care nu mai au loc în bagaj

Experta în consum Jane Hawkes spune că există o soluție simplă pentru cei care vor să ia prea multe haine.

„Dacă nu poți împacheta ceva, poartă-l”, recomandă ea.

„Poți purta o rochie peste pantaloni, să legi un top cu mânecă lungă în jurul taliei sau să folosești un fular în locul unei jachete.”

Ea recomandă și transportarea unor sacoșe suplimentare pliate, utile pentru haine murdare sau cumpărături făcute în vacanță.

Obiectele mici care pot salva o vacanță

Mateusz Dul, expert în cadrul agenției online eSky Group, spune că multe dintre cele mai importante lucruri din bagaj sunt cele la care turiștii nu se gândesc.

„Cele mai subestimate obiecte pentru călătorii nu sunt hainele, ci accesoriile mici care rezolvă probleme reale”, explică el.

Printre cele mai utile se numără prizele multiple compacte și adaptoarele USB.

„În multe hoteluri există mai puține prize decât dispozitive electronice. Cu un singur adaptor poți încărca telefonul, căștile, smartwatch-ul și bateria externă în același timp.”

El recomandă și sticlele reutilizabile cu filtru de apă, dar și spray-urile hidratante pentru față sau picăturile pentru ochi, extrem de utile în avion și în camerele cu aer condiționat.

Vacanțele pe croazieră necesită un tip complet diferit de bagaj

Specialiștii avertizează că împachetarea pentru croaziere este diferită față de orice alt tip de vacanță, mai ales din cauza spațiului redus din cabine.

Parul Jadav, specialist Brightsun Travel, spune că un organizator suspendat pentru pantofi poate face minuni.

„Oamenii nu se gândesc aproape niciodată la un suport suspendat pentru pantofi. Se împachetează aproape complet plat, dar apoi poate depozita până la opt perechi de încălțăminte fără să ocupe spațiu pe podea”, explică el.

Acesta recomandă și gențile suspendate pentru produse de toaletă și amintește că obiectele esențiale trebuie păstrate mereu în bagajul de mână.

„Medicamentele, încărcătorul, cartea sau costumul de baie trebuie să fie în bagajul de cabină. Chiar și pe croazierele fără escală, poate dura ceva timp până când valiza ajunge efectiv în cabină.”