Pieton mort, lovit de o mașină, pe o șosea din județul Tulcea

Accidentul a avut loc duminică seara. Un bărbat de 37 de ani ar fi condus un autoturism între localitățile Nicolae Bălcescu către Ciucurova, iar în dreptul km 28+400, a acroșat un bărbat de 48 de ani care se deplasa pe șosea.

În urma accidentului a rezultat decesul pietonului.

Șoferul a fost testat alcoolscop rezultatul fiind negativ, conform IPJ Tulcea.

A fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă.

(sursa: Mediafax)