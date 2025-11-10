Pieton mort, lovit de o mașină, pe o șosea din județul Tulcea

Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
Accidentul a avut loc duminică seara. Un bărbat de 37 de ani ar fi condus un autoturism între localitățile Nicolae Bălcescu către Ciucurova, iar în dreptul km 28+400, a acroșat un bărbat de 48 de ani care se deplasa pe șosea.
În urma accidentului a rezultat decesul pietonului.
Șoferul a fost testat alcoolscop rezultatul fiind negativ, conform IPJ Tulcea.
A fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă.
(sursa: Mediafax)
