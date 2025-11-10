x close
Pieton mort, lovit de o mașină, pe o șosea din județul Tulcea

Pieton mort, lovit de o mașină, pe o șosea din județul Tulcea

de Redacția Jurnalul    |    10 Noi 2025   •   10:04
Pieton mort, lovit de o mașină, pe o șosea din județul Tulcea

Un bărbat de 48 de ani a murit lovit de o mașină, în timp ce mergea pe o șosea între localitățile Nicolae Bălcescu către Ciucurova, județul Tulcea.

Accidentul a avut loc duminică seara. Un bărbat de 37 de ani ar fi condus un autoturism între localitățile Nicolae Bălcescu către Ciucurova, iar în dreptul km 28+400, a acroșat un bărbat de 48 de ani care se deplasa pe șosea.

În urma accidentului a rezultat decesul pietonului.

Șoferul a fost testat alcoolscop rezultatul fiind negativ, conform IPJ Tulcea.

A fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă.

(sursa: Mediafax)

