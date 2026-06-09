Poliția Locală Constanța explică intervenția violentă în cazul șoferului de TIR implicat într-un accident în lanț. „Pericol real pentru populație”

Caz tensionat la Constanța: polițiștii locali justifică folosirea forței asupra unui camion scăpat de sub control

Polițiștii locali din Constanța își justifică intervenția în forță asupra șoferului unui ansamblu de vehicule (cap tractor cu semiremorcă), implicat într-un incident rutier grav produs în municipiu, susținând că bărbatul ar fi refuzat să coopereze, ar fi încercat să pornească din nou vehiculul și să continue deplasarea, punând astfel în pericol siguranța publică.

Autoritățile au precizat că intervenția a fost necesară pentru a preveni o posibilă tragedie, în contextul în care camionul ar fi fost implicat anterior într-o serie de coliziuni și a continuat deplasarea necontrolat pe mai multe artere din oraș.

Cum a început incidentul: camionul ar fi provocat avarii pe traseu

Potrivit comunicatului transmis de Poliția Locală Constanța, evenimentul s-a produs în data de 08.06.2026, în jurul orei 17:30, când agenții aflați în serviciu au observat un ansamblu de vehicule care pătrunsese pe spațiul verde, rupând un stâlp de iluminat și oprindu-se ulterior într-un copac.

„În data de 08.06.2026, în jurul orelor 17:30, polițiștii locali aflați în desfășurarea atribuțiilor de serviciu se aflau în așteptare la culoarea roșie a semaforului pe bd. Aurel Vlaicu la intersecție cu bd.Tomis, moment în care au observat în partea dreapta a acestora un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă, care a pătruns pe spațiul verde adiacent părții carosabile, unde a rupt un stâlp de iluminat și apoi s-a oprit într-un copac aflat pe marginea drumului.”

După oprirea vehiculului, polițiștii locali au coborât pentru a verifica situația șoferului, moment în care au fost informați de un cetățean că același camion ar fi fost implicat anterior într-un accident în lanț, pe un traseu mai lung din oraș, fără a opri.

Refuz de cooperare și tentativă de continuare a deplasării

Conform aceleiași surse, agenții au încercat să comunice cu șoferul și să-l determine să oprească motorul și să coboare din cabină, însă acesta ar fi refuzat în mod repetat.

„Având în vedere toate aceste aspecte, polițiștii locali au inițiat dialogul cu conducatorul auto, solicitându-i acestuia în mod repetat să descuie portiera, deoarece la încercarea de a o deschide, aceasta era încuiată, să oprească motorul, deoarece acesta încerca să bage în viteză și să își continue deplasarea și să coboare pentru a oferi lămuriri cu privire la ceea ce s-a întâmplat.”

În acest context, polițiștii locali susțin că au evaluat situația ca fiind una cu risc major, existând suspiciunea că șoferul ar fi putut provoca noi incidente rutiere dacă ar fi reușit să plece din nou cu vehiculul.

Intervenție cu forța: baston și spray lacrimogen

În lipsa unui răspuns din partea conducătorului auto, agenții au decis să intervină cu mijloacele din dotare, inclusiv bastonul (tomfa), spray iritant-lacrimogen și forță fizică pentru imobilizare.

„Având în vedere că la numeroasele solicitări ale polițiștilor locali, acesta nu a dat curs, încercând sa își continue deplasarea și ținând cont de aspectele cetățeanului respectiv, pentru a preveni o tragedie, aceștia au folosit mijloacele din dotare, respectiv tomfa si spray iritant lacrimogen, cât și forța pentru a încerca imobilizarea conducătorului auto.”

La scurt timp, la fața locului au intervenit și echipaje ale Poliției Municipiului Constanța, care au colaborat cu polițiștii locali pentru a pătrunde în cabina camionului, a opri motorul și a-l imobiliza pe șofer.

„După aproximativ 2 minute la fața locului s-au prezentat și echipaje ale Poliției Municipiului Constanța, care împreună cu polițiștii locali au reușit să pătrundă în cabină, au oprit motorul și au reusit imobilizarea conducătorului auto.”

Ancheta internă și traseul camionului prin oraș

În urma imaginilor apărute în spațiul public și a înregistrărilor video de pe camerele de supraveghere, conducerea Poliției Locale Constanța a anunțat declanșarea unei cercetări administrative pentru a stabili dacă intervenția a respectat procedurile legale.

Autoritățile au mai precizat că ansamblul de vehicule a traversat mai multe artere importante ale municipiului, inclusiv bd. I.C. Brătianu, bd. Ferdinand, bd. Mircea, str. Primăverii, str. Soveja, str. Adamclisi și str. Dobrilă Eugeniu, înainte de a se opri pe bd. Aurel Vlaicu.

„Precizăm faptul că acest ansambul nu deținea autorizație pentru a se deplasa pe acest traseu și ținând cont de modul în care acesta și-a încheiat parcursul, intrând în coliziune cu mai multe autovehicule și distrugând dotarile urbane, apreciem că a existat un real pericol pentru populație, iar dacă acesta nu ar fi fost imobilizat urmările ar fi putut fi catastrofale.”

Șoferul a fost sancționat ulterior cu o amendă în valoare de 4.000 de lei.