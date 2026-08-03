Criză fără precedent în Bihor: 6.000 de locuitori primesc apă doar patru ore pe zi după ce râul a secat aproape complet

Autoritățile și operatorul local de apă au introdus un program strict de furnizare, iar oamenii primesc apă potabilă doar două ore dimineața și alte două ore seara. Situația este considerată una critică, iar rezervele existente ar putea fi suficiente doar pentru următoarele câteva zile dacă precipitațiile întârzie să apară.

Seceta și canicula pun presiune uriașă pe sursele de apă

Județul Bihor se numără printre zonele afectate de seceta prelungită, iar bazinul hidrografic al Crișurilor înregistrează unele dintre cele mai mici debite din ultimii ani.

În comuna Popești, alimentarea cu apă depinde aproape exclusiv de râul din zonă. Odată cu scăderea dramatică a nivelului apei, captarea a devenit aproape imposibilă, iar operatorul a fost obligat să limiteze consumul pentru a evita golirea completă a rezervoarelor.

Pentru locuitori, restricțiile înseamnă schimbarea completă a rutinei zilnice. Apa este disponibilă doar în anumite intervale orare, iar multe familii sunt nevoite să își organizeze activitățile casnice în funcție de programul de alimentare.

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Operatorul de apă: „Stocurile mai ajung doar două sau trei zile”

Administratorul operatorului regional de apă, Mircea Sabău, avertizează că situația este extrem de dificilă.

Potrivit acestuia, distribuția este posibilă doar două ore dimineața și două ore seara, iar această soluție reprezintă singura variantă pentru a conserva rezervele existente.

„Din păcate, în prezent livrăm apă doar două ore dimineața și două ore seara. Este foarte puțin pentru numărul de locuitori pe care îl deservim, însă stocurile sunt aproape epuizate. Estimăm că mai avem apă pentru doar două sau trei zile. Albia râului este aproape complet uscată și nu mai avem de unde să captăm apă”, a explicat acesta.

Declarațiile confirmă gravitatea unei situații care se poate agrava rapid dacă temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor vor continua și în perioada următoare.

Fântânile nu mai reprezintă o soluție pentru majoritatea localnicilor

În urmă cu mai mulți ani, multe gospodării din comună dispuneau de fântâni proprii. Odată cu dezvoltarea sistemului public de alimentare cu apă, majoritatea localnicilor au renunțat însă la acestea.

În prezent, doar câteva familii mai pot utiliza surse alternative, în timp ce restul depind exclusiv de rețeaua publică.

Administratorul serviciului de apă spune că există un baraj de acumulare în zona Suplac, însă distanța mare și dificultățile tehnice fac ca transportul apei să fie foarte complicat.

Anul trecut s-a apelat temporar la această soluție, însă perioada de secetă a fost atunci mult mai scurtă. În acest an, durata fenomenului și debitele extrem de reduse transformă intervenția într-o provocare majoră.

Codul roșu de caniculă agravează criza

Problemele privind alimentarea cu apă apar în contextul în care România se află sub influența unui nou val de caniculă, anunță Antena 3 CNN.

Meteorologii au prelungit avertizările de Cod roșu pentru mai multe regiuni ale țării, iar temperaturile pot depăși 40 de grade Celsius la umbră. Consumul ridicat de apă, combinat cu lipsa precipitațiilor și cu scăderea accentuată a debitelor râurilor, pune o presiune fără precedent asupra sistemelor de alimentare din mai multe localități.

Specialiștii avertizează că, dacă seceta va continua și în următoarele zile, alte comunități din România ar putea fi obligate să introducă restricții similare pentru a proteja rezervele de apă potabilă.

În comuna Popești, locuitorii speră acum ca ploile prognozate pentru perioada următoare să refacă măcar parțial debitul râului și să permită revenirea la un program normal de alimentare. Până atunci, fiecare litru de apă disponibil este gestionat cu grijă, într-o luptă tot mai dificilă cu una dintre cele mai severe perioade de secetă din ultimii ani.