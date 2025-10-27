Restricții pe Valea Oltului, zona Călinești – Râmnicu Vâlcea

x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Oct 2025   •   10:56
Șoferii care circulă pe DN 7 între kilometrii 216+450 și 217+400, în zona Călinești – Râmnicu Vâlcea, se vor confrunta cu restricții temporare de circulație începând de luni până pe 15 noiembrie 2025.

Restricțiile au fost instituite pentru executarea lucrărilor aferente ecoductului Călinești, parte a proiectului „Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni".

Circulația se va desfășura alternativ, dirijată de piloți, pe o singură bandă, în intervalul 08:00 – 16:00. Pe timpul nopții, drumul va fi deschis complet circulației.

DRDP Craiova precizează că lucrările nu se vor desfășura în weekend sau pe vreme nefavorabilă (ploi torențiale, ceață, ninsori, polei).

Șoferii sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră din zonă.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: restrictii circulatie valea oltului ramnicu valcea
