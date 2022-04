Sezonul bătăilor. Femei îngrozite că vine Paștele

În Săptămâna Patimilor, victimele violenţei domestice se gândesc cu groază la faptul că vine Paştele şi nu vor avea parte de sărbători liniştite ci de scandal. Fenomenul creşterii agresiunilor în timpul Sărbătorilor pascale a fost remarcat şi de angajaţii de la Ambulanţă unde, an de an, numărul solicitărilor începe să crească de la Florii.

De cele mai multe ori, în cazul violenței domestice, victimele se tem să ceară ajutorul şi îi acoperă pe agresori, de frică. „La noi, fenomenul nu se încheie! Există! Sunt mai multe cazuri în perioada sărbătorilor, că au mai mult timp liber, iar consumul de alcool crește. De Florii am avut agresiuni, dar cazuri minore. Au fost cazuri în care s-a dus Poliția şi ne-a solicitat sprijinul. Noi am acordat asistență medicală. Nu întotdeauna au mers la spital, iar noi am acordat îngrijiri la domiciliu. Am avut probleme mai mult la pacienții cu probleme psihice care nu-și iau tratamentul, în contextul consumului de alcool. Aproape în fiecare an numărul de solicitări creşte de sărbători”, explică pentru Jurnalul managerul Serviciului de Ambulanţă Argeş, medicul Luminiţa Paul.

Chiar şi atunci când ajung la spital, cele mai multe victime se tem să spună adevărul. „Femeile care ajung la spital nu spun că le-a agresat soţul. Spun că au căzut în curte, că s-au lovit când făceau diverse treburi, invocă alte motive cu privire la leziunile suferite!”, spune Mihaela Cazacu, purtător de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti.

Lovită în timp ce se afla la volan

Poveştile femeilor care au curajul să spună prin ce au trecut sunt înfiorătoare. Victimele susţin că din acest motiv, pentru ele sărbătorile au devenit o perioadă tristă. Uneori chiar şi petrecerile au un final nefericit.

„Am fost la o zi onomastică de Florii şi soţul a băut. Am insistat să mergem acasă văzând că se îmbată din ce în ce mai rău şi s-a supărat. Nu a zis nimic de faţă cu prietenii noştri dar mi-a făcut scandal tot drumul, cu toate că eu eram la volan şi afară ploua rău. El ţipa la mine şi mi-a dat cu pumnul în braţ. Am simţit că mi-a amorţit mâna. Nu mă mai puteam concentra şi treceau TIR-uri în viteză pe lângă noi. A strigat la mine să schimb banda şi nu m-a lăsat să mă asigur. Mi-a tras de volan şi a fost cât pe ce să intrăm în parapet. Am făcut atac de panică! Am oprit maşina pe banda de urgenţă şi primul meu gând a fost să cobor şi să plec pe jos. Am renunţat repede la idee că mi-era teamă că dau dintr-un necaz în altul! Mi-era frică să nu cumva să urce el la volan şi să provoace un accident. Nici nu mă mai gândesc la Paşte! Nu mai am chef de nimic, că sunt sigură că o să se îmbete şi atunci”, a povestit Alina.

Amintiri cutremurătoare despre Paşte

O femeie care a divorţat de soţul agresiv după mulţi ani de chinuri îşi aminteşte cu groază de anii de căsnicie. Pentru ea sărbătorile erau un calvar. „Fie că era Paşte sau Crăciun, la noi în casă erau mereu certuri. Când veneau sărbătorile eram înspăimântată, că ştiam ce mă aşteaptă. Atunci bea mult şi devenea alt om. Pregăteam cu drag din toate câte ceva, iar el după ce se îmbăta mi le arunca afară, la câine. Sau mă lăsa singură în casă pe mine şi pe fată, iar el pleca la prieteni lui, la băutură. Stăteam în pat, înfricoşate, cu urechile ciulite, până noaptea târziu, să auzim când se întoarce. De cele mai multe ori nu venea singur, lua cu el prietenii. Dădea muzica la maximum şi eu trebuia să pun masa pentru toată lumea, nu conta că aveam sau nu aveam. Mă punea să pregătesc la ora aia. Mă jignea şi mă umilea de faţă cu indivizii ăia, doar ca să le arate că el este stăpân în casă. Odată m-a bătut atât de rău, încât am leşinat. M-a lăsat acolo să zac până când mi-am revenit singură. Cel mai rău a fost într-un an de Paşte, când m-a ameninţat că o să mă mutileze. A spart o sticlă şi s-a apropiat de mine. Eu m-am ferit şi mi-am acoperit faţa cu braţul. A împins ciobul ăla mare şi mi l-a înfipt în antebraţ. Chiar şi acum, la peste 20 de ani de atunci, cicatricile îmi amintesc de suferinţa aia. Sunt două tăieturi pe fiecare parte a antebraţului stâng, exact cum a intrat bucata de sticlă, cu care m-am rănit şi mai tare când a trebuit să o scot. Mă ameninţa că dacă îndrăznesc să divorţez o să mă omoare pe scările Judecătoriei. Până la urmă mi-am înfrânt teama şi am făcut-o, dar chiar şi acum, cu toate că a trecut mult timp, am coşmaruri noaptea. Dacă un vecin strigă mai tare, sar din somn panicată. Toate acele traume m-au marcat pe viaţă!”, a dezvăluit, pentru Jurnalul, Maria.

„Nu vă retrageți plângerea!”

La Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş, în primele trei luni din acest an au fost 601 intervenţii, 225 în mediul urban şi 376 în mediul rural. „La fiecare situație se completează un formular de evaluare a riscului, procedură care este premergătoare emiterii ordinelor de protecție provizorii. În perioada ianuarie-martie 2022, au fost înregistrate 289 de cauze penale privind săvârșirea de infracțiuni de loviri sau alte violențe ce fac obiectul violenței domestice, 102 în mediul urban şi 187 rural. Sunt 246 de victime de sex feminin şi au fost emise 72 de ordine de protecţie”, ne-a informat Florin Popa, purtător de cuvânt al IPJ Argeş.

Acesta a venit şi cu sfaturi pentru persoanele care devin victime ale violenţei domestice. „Conștientizați ce vi se întâmplă și nu acceptați situația ca pe o stare de normalitate. Sesizaţi Poliția, sub orice formă o puteți face. Dacă vă simțiți în pericol din partea agresorului, solicitați polițistului să vă ajute și să elibereze un ordin provizoriu de protecție, cu toate implicațiile juridice ce decurg de aici. Cereți ajutorul organizațiilor care oferă consiliere, sprijin, adăpost etc. Nu vă retrageți plângerea! Lăsați-ne să ne facem treaba, pentru a vă putea ajuta!”, a precizat Florin Popa.

Din statistica IPJ Argeş reiese că nu doar femeile pot deveni victime, ci şi bărbaţii. Astfel, în primele trei luni ale anului 2022, au fost întocmite 52 de dosare penale pe numele unor neveste care şi-au agresat soţii.