Șosea acoperită cu gheață în Vaslui, după o avarie la conducta de apă

Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este îngreunat pe DN 15D, în orașul Negrești din județul Vaslui. Acolo „se acționează pentru îndepărtarea gheții de pe carosabil, în urma avariei la rețeaua de apă, ce a generat scurgerea unei cantități de apă pe suprafața de rulare.”

Se estimează reluarea circulației în condiții normale duminică, după ora 10.00.

În ceea ce privește traficul rutier în întreaga țară, Infotrafic anunță că duminică dimineață „se circulă în general pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună, temperaturile fiind negative.”

Totuși, pentru a evita problemele, șoferilor li se recomandă să respecte câteva reguli.

„Pentru reducerea riscului rutier, recomandăm conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul prin îndepărtarea zăpezii sau a gheții de pe geamuri! Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi”, a precizat Infotrafic.

(sursa: Mediafax)