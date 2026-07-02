S-a reluat circulația metrourilor pe Magistrala 1, inclusiv în stația Piața Victoriei 1. Stația Piața Victoriei 2 rămâne închisă

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„În urmă cu scurt timp s-a încheiat intervenția pentru extragerea apei acumulate in stația de metrou Piața Victoriei. În acest moment sunt scoase din tunel motopompele utilizate în regim continuu pe toată durata noptii”, a transmis ISU București Ilfov.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Stația de metrou Piața Victoriei 2 din București rămâne joi temporar închisă circulației, după ce furtuna de marți a inundat zona și a dus la acumularea unor cantități mari de apă.

Metrorex a transmis că trenurile circulă între stațiile Dristor 2 și Ștefan cel Mare, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Ștefan cel Mare, la linia 2.

De asemenea, circulația este asigurată între stațiile Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Gara de Nord 1.

Potrivit companiei, pentru evacuarea volumului foarte mare de apă acumulat în stația Piața Victoriei 2 s-a intervenit permanent timp de peste 24 de ore cu cele 20 de motopompe din dotare, cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, Apa Nova și Ministerului Apărării Naționale.

„Echipele de specialitate acționează în regim continuu pentru restabilirea condițiilor de exploatare în deplină siguranță”, a transmis Metrorex, care a precizat că va anunța momentul reluării circulației normale.

(sursa: Mediafax)