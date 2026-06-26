După semnalul tras de Jurnalul, municipiul Sfântu Gheorghe face pasul spre normalitate: proiectul pentru statuia lui Mihai Eminescu a intrat în linie dreaptă

Sfântu Gheorghe: procedurile pentru amplasarea statuii lui Mihai Eminescu au fost demarate oficial

Jurnalul a atras atenția încă din 11 iunie asupra lipsei unei statui dedicate lui Mihai Eminescu în municipiul Sfântu Gheorghe, în reportajul „Războiul statuilor din inima României”. La doar câteva săptămâni distanță, autoritățile locale anunță oficial că proiectul pentru amplasarea monumentului poetului național a intrat în faza de implementare. Inițiativa este prezentată drept un gest de normalitate culturală și un semnal de deschidere către comunitatea românească din Covasna.

Municipiul Sfântu Gheorghe se pregătește să găzduiască, în premieră, o statuie dedicată poetului național Mihai Eminescu. Proiectul, aflat ani la rând în impas, a fost relansat oficial în urma unui acord între Primăria Sfântu Gheorghe și filiala județeană a Partidului Național Liberal, autoritățile anunțând că procedurile au intrat în linie dreaptă.

Anunțul vine după ce Jurnalul a publicat, pe 11 iunie 2026, reportajul „Războiul statuilor din inima României. Mihai Viteazul călărește pe moloz, la Sfântu Gheorghe”, material care semnala situația simbolurilor identitare românești din municipiu și atrăgea atenția că Mihai Eminescu nu beneficia de niciun monument în spațiul public.

Un proiect blocat ani de zile, readus pe agenda administrației

Inițiativa amplasării unei statui a lui Mihai Eminescu fusese lansată în urmă cu mai mulți ani de fostul consilier local Liviu Comăneci. După încheierea mandatului acestuia și după alegerile locale din 2024, când niciun partid românesc nu a mai obținut reprezentare în Consiliul Local, proiectul a rămas blocat.

Acum, autoritățile locale susțin că au decis să îl deblocheze, considerând că acesta reprezintă un pas firesc în consolidarea dialogului dintre comunitățile română și maghiară din oraș.

Antal Árpád: „Este un gest de normalitate”

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, a explicat că proiectul vine într-un moment în care comunitatea românească nu mai este reprezentată în Consiliul Local și că ridicarea monumentului are o puternică încărcătură simbolică.

„Eu cred că este un gest de normalitate faptul că în municipiul Sfântu Gheorghe va exista și o statuie a lui Mihai Eminescu, după ce a fost amplasată și statuia lui Petőfi Sándor. Vorbim de poeți naționali – Petőfi Sándor, poet național pentru comunitatea maghiară, Mihai Eminescu, poet național pentru comunitatea română. Facem aceste demersuri exact în perioada în care comunitatea română a rămas fără reprezentare în Consiliul Local. Evident că cei care au intrat în Consiliul Local îi reprezintă pe toți cetățenii din acest oraș, dar este evident faptul că au fost foarte multe voturi care nu s-au transformat în mandate. Tocmai de aceea, cred că este un lucru important ca acest lucru să se întâmple.”

Edilul a precizat că Primăria va încheia un parteneriat cu Organizația pentru Tineret Open Minds, asociația care a depus solicitarea oficială pentru realizarea monumentului.

Unde va fi amplasată statuia lui Mihai Eminescu

Conform autorităților, monumentul va fi amplasat într-un părculeț de pe strada General Grigore Bălan, în apropierea intersecției cu strada Puskás Tivadar.

Proiectul presupune organizarea unui concurs de soluții pentru alegerea sculptorului, iar administrația locală estimează că toate procedurile vor fi finalizate în cel mult doi ani, astfel încât statuia să fie inaugurată înainte de încheierea actualului mandat.

PNL Covasna: proiectul a trecut de la intenție la execuție

Președintele PNL Covasna, Olimpiu Floroian, a declarat că reluarea proiectului s-a făcut la inițiativa primarului Antal Árpád și că dialogul dintre cele două părți a permis deblocarea unei teme considerate sensibile în ultimii ani.

„Am acceptat invitația domnului primar pe o temă de interes pentru comunitatea românească. Discutăm aici despre un proiect pe care noi l-am discutat cu ceva vreme în urmă. Discuțiile s-au blocat din diferite motive, principalul fiind încheierea mandatului domnului Liviu Comăneci. Domnul primar a readus în discuție acest subiect și s-a arătat foarte interesat de ducerea la bun sfârșit a acestuia, care e foarte important pentru comunitatea românească, la fel de important cum a fost și amplasarea statuii lui Petőfi Sándor pentru comunitatea maghiară. În acest moment suntem în măsură să vă informăm că am trecut de la acea fază inițială de 'vom vedea dacă se va putea implementa', la faza la care am demarat execuția acestui proiect. Discutăm despre un subiect normal a fi discutat. Eu mă declar mulțumit de ceea ce am discutat pe proiectul despre care vorbim acum, domnul primar a fost foarte deschis și îi mulțumesc. Mai mult, repet, a fost inițiativa dumnealui, ceea ce pe mine m-a surprins plăcut și sper cu tărie că vom putea să închidem acest proiect foarte repede și în condiții normale.”

Reportajul Jurnalul care a readus în atenție „războiul statuilor”

În reportajul publicat pe 11 iunie, Jurnalul descria contrastul dintre monumentele dedicate unor personalități maghiare și lipsa unor simboluri naționale românești în centrul municipiului.

Materialul arăta că statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul se află într-o zonă aflată în reorganizare, iar Mihai Eminescu nu era reprezentat prin niciun monument în domeniul public. Totodată, reportajul prezenta existența unor monumente dedicate lui Berde Mózsa, honvezilor și inaugurarea recentă a statuii lui Petőfi Sándor, amplasată într-un spațiu amenajat special.

Anunțul făcut acum de administrația locală marchează o schimbare importantă față de situația semnalată de Jurnalul și deschide perspectiva ca municipiul Sfântu Gheorghe să găzduiască, pentru prima dată, un monument dedicat poetului național Mihai Eminescu.