Urs în zona telecabinei de pe pârtia din Straja. Doi tineri au fugit, abandonându-și schiurile

de Redacția Jurnalul    |    05 Ian 2026   •   21:15
Sursa foto: Un urs și-a făcut apariția în zona telecabinei de pe pârtia din stațiunea Straja

Prezența unui urs a fost semnalată luni după-amiaza în zona telecabinei de pe pârtia din stațiunea Straja, județul Hunedoara. Doi tineri și-au abandonat echipamentele de schi și au fugit.

La fața locului au intervenit jandarmii montani din Straja, care au fost alertați prin apel la 112.

Jandarmii au găsit doi tineri care, în timp ce voiau să se deplaseze din zona telegondolei către autoturismul personal, au observat animalul și, speriați, și-au abandonat echipamentele de schi.

Jandarmii au recuperat echipamentele și i-au condus pe cei doi turiști în siguranță la mașină. Ulterior, au fost desfășurate acțiuni de îndepărtare a animalului prin mijloace acustice și luminoase, precum și patrulări în zonă împreună cu paznicul de vânătoare.

Administratorul pârtiei a fost informat pentru intensificarea măsurilor de siguranță, iar la fața locului a fost direcționat un echipaj SMURD, iar ISU Hunedoara a emis mesaj Ro-Alert.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: straja urs pârtie telecabina
