Urs în zona telecabinei de pe pârtia din Straja. Doi tineri au fugit, abandonându-și schiurile

La fața locului au intervenit jandarmii montani din Straja, care au fost alertați prin apel la 112.

Jandarmii au găsit doi tineri care, în timp ce voiau să se deplaseze din zona telegondolei către autoturismul personal, au observat animalul și, speriați, și-au abandonat echipamentele de schi.

Jandarmii au recuperat echipamentele și i-au condus pe cei doi turiști în siguranță la mașină. Ulterior, au fost desfășurate acțiuni de îndepărtare a animalului prin mijloace acustice și luminoase, precum și patrulări în zonă împreună cu paznicul de vânătoare.

Administratorul pârtiei a fost informat pentru intensificarea măsurilor de siguranță, iar la fața locului a fost direcționat un echipaj SMURD, iar ISU Hunedoara a emis mesaj Ro-Alert.

(sursa: Mediafax)