Tânăr de 19 ani, prins cu 201 km/h. Avea permisul de mai puțin de un an

Șoferul avea permisul de conducere obținut de mai puțin de un an. Conform legislației rutiere, șoferii începători trebuie să circule cu o viteză cu 20 km/h mai mică decât limita legală stabilită pentru categoria respectivă de drum, în afara localităților.

Șoferul a fost amendat de 4.050 de lei și i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Polițiștii atrag atenția că viteza excesivă se numără printre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave.

(sursa: Mediafax)