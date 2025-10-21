Un tânăr de 23 de ani a murit după ce mașina lui s-a răsturnat într-un șanț cu apă

Incidentul s-a produs în jurul orei 22:00, când echipajele ISU au fost solicitate să intervină la un accident în care a fost implicat un singur autoturism.

La sosirea forțelor de intervenție, autoturismul a fost găsit răsturnat pe plafon într-un șanț cu apă, în condiții extrem de dificile pentru acces și intervenție. În interiorul vehiculului a fost identificată o singură persoană, un bărbat, aflată încarcerată în urma impactului.

Din păcate, echipajele operative au constatat că victima era decedată sub autoturism.

Intervenția a fost una deosebit de dificilă, necesitând descarcerare grea în condiții complexe, în spațiu limitat și cu riscuri crescute. Pompierii au depus eforturi susținute pentru scoaterea victimei din vehiculul grav avariat.

Cauzele producerii accidentului urmează a fi stabilite de autoritățile competente în urma cercetărilor.

(sursa: Mediafax)