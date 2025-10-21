x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Un tânăr de 23 de ani a murit după ce mașina lui s-a răsturnat într-un șanț cu apă

Un tânăr de 23 de ani a murit după ce mașina lui s-a răsturnat într-un șanț cu apă

de Redacția Jurnalul    |    21 Oct 2025   •   08:43
Un tânăr de 23 de ani a murit după ce mașina lui s-a răsturnat într-un șanț cu apă

Un tânăr în vârstă de 23 de ani a murit în urma unui accident rutier grav produs luni seară în localitatea Viile Apei, județul Satu Mare. Autoturismul pe care îl conducea s-a răsturnat într-un șanț cu apă, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș" al județului Satu Mare.

Incidentul s-a produs în jurul orei 22:00, când echipajele ISU au fost solicitate să intervină la un accident în care a fost implicat un singur autoturism.

La sosirea forțelor de intervenție, autoturismul a fost găsit răsturnat pe plafon într-un șanț cu apă, în condiții extrem de dificile pentru acces și intervenție. În interiorul vehiculului a fost identificată o singură persoană, un bărbat, aflată încarcerată în urma impactului.

Din păcate, echipajele operative au constatat că victima era decedată sub autoturism.

Intervenția a fost una deosebit de dificilă, necesitând descarcerare grea în condiții complexe, în spațiu limitat și cu riscuri crescute. Pompierii au depus eforturi susținute pentru scoaterea victimei din vehiculul grav avariat.

Cauzele producerii accidentului urmează a fi stabilite de autoritățile competente în urma cercetărilor.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: sant masina apă mort accident
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri