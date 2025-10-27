O tânără a născut într-o pădure din Neamț

Potrivit ISU Neamț, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Poienari au intervenit sâmbătă în sprijinul colegilor de la ambulanță, pentru transportul unei tinere, în vârstă de 22 de ani, care a născut în pădurea din satul Poienari.

De asemenea, pompierii au sprijinit echipajele SAJ și la transportul nou-născutului.

Transportul a fost efectuat dintr-o zonă greu accesibilă din pădurea Poienari și până la ambulanțele SAJ.

(sursa: Mediafax)