O tânără a născut într-o pădure din Neamț

de Redacția Jurnalul    |    27 Oct 2025   •   12:45
O tânără de 22 de ani a născut în pădurea din satul Poienari, județul Neamț. A fost o operațiune complexă a salvatorilor pentru a prelua tânăra și bebelușul.

Potrivit ISU Neamț, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Poienari au intervenit sâmbătă în sprijinul colegilor de la ambulanță, pentru transportul unei tinere, în vârstă de 22 de ani, care a născut în pădurea din satul Poienari.

De asemenea, pompierii au sprijinit echipajele SAJ și la transportul nou-născutului.

Transportul a fost efectuat dintr-o zonă greu accesibilă din pădurea Poienari și până la ambulanțele SAJ.

(sursa: Mediafax)

 

