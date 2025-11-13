Tânără din București, răpită de fostul iubit pentru a o duce în județul Mureș. Cum a reușit să scape

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Predeal au fost sesizați, miercuri, în jurul orei 13.00, prin apel la 112, că o tânără de 18 ani, din București, a semnalat faptul că fostul său partener a transportat-o cu mașina, în afara voinței sale și că, la momentul solicitării sprijinului, s-ar într-o stație de carburant din stațiunea Predeal, unde a fost lăsată.

Echipajul de poliție s-a deplasat de urgență în zona indicată, unde a identificat persoana apelantă. Fata se afla într-o stare vizibilă de temere și care a fost dusă la sediul Poliției Stațiunii Predeal pentru clarificarea situației.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că tânăra s-a întâlnit în București cu fostul său partener, de 21 de ani, din județul Mureș, pentru a discuta aspecte legate de relația lor anterioară, discuții pe care le-ar fi purtat, cu acordul său, în vehiculul bărbatului.

Pe parcursul deplasării, între cei doi au apărut neînțelegeri, așa că bărbatul a blocat ușile mașinii și i-ar fi restricționat tinerei accesul la telefonul mobil, continuând deplasarea către județul Mureș, în ciuda solicitărilor acesteia de a coborî.

În stațiunea Predeal, în timp ce se aflau opriți într-o stație de carburanți, tânăra a solicitat sprijin angajaților unității, aceștia apelând serviciul de urgență 112.

Tot în cadrul verificărilor, a fost identificat și bărbatul implicat în incident, iar în baza datelor obținute s-a constatat că între cei doi există un risc iminent de violență, fapt pentru care polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. De asemenea, în cauză a fost dispusă continuarea urmăririi penale față de bărbatul în vârstă de 21 de ani, din județul Mureș, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, pentru care polițiștii au dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore și introducerea sa în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Brașov.

Cercetările urmează a fi continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse și măsurile legale.

