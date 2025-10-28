x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Turist găsit mort în Creasta Pietrei Craiului, al cincilea caz tragic în Meridionali în 10 zile

Turist găsit mort în Creasta Pietrei Craiului, al cincilea caz tragic în Meridionali în 10 zile

de Redacția Jurnalul    |    28 Oct 2025   •   20:58
Turist găsit mort în Creasta Pietrei Craiului, al cincilea caz tragic în Meridionali în 10 zile

Salvamont Zărnești a anunțat marți decesul unui turist localizat în Valea Podurilor, după ce ar fi alunecat pe versantul vestic al Crestei Pietrei Craiului. Este al cincilea caz cu același deznodământ în Carpații Meridionali în ultimele zece zile, în zonele Piatra Craiului și Făgăraș.

Marți, în jurul orei 14:15, salvamontiștii din Zărnești au primit un apel prin 112, care semnala că un turist ar fi alunecat în mijlocul Crestei Pietrei Craiului și nu mai poate fi văzut de colegii săi de tură. Echipele au reușit ulterior să-l localizeze și au solicitat sprijin aerian pentru identificare și, dacă era posibil, evacuare rapidă.

În urma zborului de recunoaștere, persoana a fost găsită în Valea Podurilor. Din păcate, la sosirea salvatorilor, aceasta era decedată. Cu ajutorul POA Brașov, victima a fost extrasă prin troliere.

Salvamont Zărnești a precizat că, în ultimele zece zile, în Carpații Meridionali au avut loc cinci accidente cu același deznodământ: două în Parcul Național Piatra Craiului și trei în Făgăraș.

Echipa de salvatori a transmis din nou recomandarea pentru turiști: „Atenție – Prudență – Renunțare!”

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: turist deces meridionali
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri