Accident mortal: Un șofer de BMW a intrat în pietoni în scaune cu rotile și o asistentă în parcarea unei clinici din Bihor

de Redacția Jurnalul    |    20 Noi 2025   •   08:49
Un bărbat de 27 de ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite, după ce un autoturism a - lovit trei pietoni, două persoane în scaun cu rotile și o asistentă, în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, județul Bihor.

Un accident grav a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în parcarea unui centru medical din Cordău, comuna Sânmartin.

Un autoturism a lovit trei pietoni aflați în zonă, două persoane în scaun cu rotile și o asistentă medicală, provocând moartea unui bărbat de 27 de ani și rănirea celorlalte două victime.

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 23:30, iar la fața locului au intervenit echipaje ale ISU Bihor din cadrul Gărzii 1 Mai și ale Detașamentelor 1 și 2 Oradea.

Pompierii au acționat cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de primă intervenție, o ambulanță SMURD cu medic și autospeciala de Terapie Intensivă Mobilă.

Un tânăr de 18 ani, aflat în scaun cu rotile și prins sub autoturism, a fost descarcerat și transportat la spital în stare critică, încadrat în cod roșu medical.

Cealaltă persoană în scaun cu rotile, un bărbat de 27 de ani, a fost găsită fără semne vitale, medicii declarând decesul la fața locului.

A treia victimă, o asistentă medicală de 32 de ani, a suferit răni ușoare.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident grav bihor parcare
