Urmărire și focuri de armă pentru prinderea unui șofer băut

Evenimentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică atunci când polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Băleni au oprit pentru control, pe raza comunei, un autoturism condus de un bărbat.

Polițiștii au precizat că șoferul nu s-a conformat dispozițiilor agenților, a refuzat să coboare din autoturism și a demarat în viteză de la fața locului, acroșând alți doi polițiști aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Polițiștii au pornit în urmărirea mașinii și au folosit pistoalele.

„S-a procedat de îndată la urmărirea acestuia, autoturismul fiind identificat ulterior abandonat pe un teren agricol situat pe raza comunei Băleni.

Menționăm faptul că, pe timpul urmăririi, au fost executate focuri de avertisment în plan vertical și asupra pneurilor autoturismului, fără a fi rănite persoane.

La scurt timp, în urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei ca fiind un tânăr de 23 de ani, din comuna Băleni”.

Imediat, polițiștii au aflat care era motivul pentru care tânărul de la volan a fugit de ei.

„Întrucât emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea cu aparatul din dotare, rezultând o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că tânărul avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice”, a transmis IPJ Dâmbovița.

În baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj.

Luni, el urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale, urmând a fi dispuse măsuri legale și pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere i-a fost suspendată.

(sursa: Mediafax)