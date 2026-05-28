Cum să scapi de bărbia dublă: Trucuri simple și ușoare pe care să le faci acasă

Deși nu există soluții miraculoase, specialiștii în estetică facială susțin că anumite exerciții și obiceiuri pot contribui la tonifierea zonei gâtului și la îmbunătățirea aspectului general.

Exercițiile de tip „yoga facială” au devenit tot mai populare ca metodă non-invazivă de îmbunătățire a tonusului muscular din zona feței și gâtului. Acestea nu înlocuiesc intervențiile medicale sau tratamentele dermatologice și pot susține un aspect mai ferm al pielii atunci când sunt practicate constant, potrivit citymagazine.si.

1. Masajul zonei submentoniere

Una dintre tehnicile frecvent utilizate presupune masarea ușoară a zonei de sub bărbie, cu mișcări descendente către gât.

Această procedură este asociată cu stimularea circulației locale și drenajul limfatic, ceea ce poate contribui la reducerea senzației de retenție de lichide și la un aspect mai definit al conturului mandibular.

2. Tehnici de mobilizare a liniei maxilarului

O altă metodă implică folosirea palmelor pentru mișcări ușoare de-a lungul liniei maxilarului, în ambele direcții.

Acest tip de masaj este utilizat în practici de îngrijire facială pentru stimularea circulației și relaxarea musculaturii din zona inferioară a feței și a gâtului.

3. Exerciții de extensie a gâtului

Extinderea ușoară a gâtului, cu capul înclinat spre spate și menținerea poziției pentru câteva secunde, poate contribui la activarea mușchilor din zona cervicală.

Repetarea acestor mișcări este folosită în exercițiile de tonifiere facială pentru îmbunătățirea posturii și a aspectului liniei mandibulare.

Rolul posturii în aspectul bărbiei

Specialiștii atrag atenția că postura joacă un rol important în aspectul zonei cervicale. Poziția capului în față, menținută frecvent în timpul utilizării telefonului sau computerului, poate influența aspectul bărbiei și al gâtului în timp.

Menținerea unei poziții corecte, cu umerii relaxați și capul aliniat, este considerată benefică nu doar pentru sănătatea coloanei, ci și pentru aspectul estetic al feței.

Obiceiuri care pot susține rezultatele

Pe lângă exerciții, specialiștii în îngrijire recomandă câteva obiceiuri generale:

hidratare corespunzătoare

somn suficient și, pe cât posibil, pe spate

utilizarea protecției solare inclusiv în zona gâtului

Deși bărbia dublă nu poate fi eliminată complet doar prin exerciții, o rutină constantă de îngrijire, corelată cu o postură corectă și un stil de viață echilibrat, poate contribui la îmbunătățirea aspectului general al zonei inferioare a feței.