Zeci de mii de abonaţi din Alba, în continuare fără energie electrică

Potrivit unui comunicat transmis, sâmbătă, AGERPRES, ca urmare a solicitării Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba, IGSU va disloca cinci generatoare de mare putere (450kva) de la ISU Bihor, Sibiu, Arad, Mureş şi Cluj, în vederea asigurării alimentării cu energie electrică la punctele vulnerabile din judeţ la stabilite de DEER Alba, afectate sau posibil a fi afectate, dar şi în vederea alimentării instalaţiilor de pompare ţi tratare a apei potabile care deservesc mai multe localităţi din judeţ.



ISU Alba dislocat două generatoare de putere mare în oraşul Abrud, la solicitarea DEER - Sucursala Alba.



În urma intervenţiei echipajelor DEER, numărul utilizatorilor nealimentaţi de energie electrică a scăzut, la ora 14:00, de la 43.531 afectaţi în cursul dimineţii la 34.564.



De asemenea, mai sunt aproximativ 4.200 de locuitori din 8.000 iniţial nealimentaţi cu apă potabilă din cauza lipsei de curent la pompele de alimentare.



"Centrele de Întreţinere şi Coordonare Autostrada pe autostrăzile A1 si A10 au intervenit cu 31 utilaje de deszăpezire şi 5 încărcătoare. Secţia Drumuri Naţionale Alba şi Serviciul Administrare Drumuri Judeţene Alba au intervenit pe parcursul nopţii cu 67 de autospeciale cu lame şi împrăştiere material antiderapant, 25 de autospeciale cu lame si 2 autogredere, care au împrăştiat peste 2.800 de tone de material antiderapant (sare şi nisip) pe carosabil", se menţionează în comunicat.



ISU Alba şi SVSU au intervenit pentru degajarea a 22 de arbori căzuţi.



"Nu au fost identificate probleme care sa fie nerezolvate privind persoanele dializate, a femeilor gravide şi a bolnavilor cronici pentru asigurarea transportului acestora spre centrele de dializă sau unităţile spitaliceşti", precizează ISU Alba.



De sâmbătă seara, începând cu ora 22:00, şi până luni, la ora 20:00, întreg judeţul Alba se va afla sub o avertizare meteorologică de cod galben ce vizează precipitaţii însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare.

AGERPRES