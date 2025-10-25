Acces doar cu act de identitate pentru pelerini, la sfințirea Catedralei Naționale

Accesul la ceremonie va fi permis numai pe baza actului de identitate și a ecusonului special, pe care participanții sunt obligați să îl poarte pe întreaga durată a evenimentului. În cazul pierderii ecusonului, accesul pe esplanadă nu va mai fi permis.

Evenimentul va începe duminică, la ora 07:30, iar slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului va avea loc între orele 10:30 și 12:30.

Reguli importante pentru pelerini:

Este interzis accesul cu arme albe, obiecte tăioase, substanțe stupefiante, elemente pirotehnice, scaune pliabile sau sticle din sticlă.

Fiecare pelerin poate avea un bagaj mic, cu o sticlă de apă și haine potrivite condițiilor meteo.

Persoanele care urmează tratamente medicale trebuie să aibă doar doza zilnică și, dacă este cazul, rețeta medicală.

Pelerinii vor staționa în zonele repartizate eparhiilor, delimitate de garduri, accesul făcându-se doar pe rutele indicate.

Fotografierea și filmarea sunt permise doar cu telefonul mobil; aparatele foto și alte dispozitive sunt interzise.

În zona esplanadei se vor găsi toalete ecologice, un punct de prim ajutor și standuri cu obiecte bisericești.

Accesul în Catedrală în timpul slujbei nu este permis pelerinilor, iar deplasarea în afara zonei repartizate este interzisă.

La finalul Sfintei Liturghii, pelerinii nu se vor împărtăși, dar vor primi anafură, apă și un sandviș.

Intrarea pentru închinarea în Sfântul Altar se va face în ordine: mai întâi invitații oficiali (3000 persoane), apoi grupurile organizate din eparhii (9000 persoane), în funcție de proximitatea față de treptele Catedralei.

(sursa: Mediafax)