Milionarul turc care a ucis un polițist în fața Ambasadei Chinei, dat în urmărire după ce nu s-a mai întors din permisie

Condamnat pentru omor, „Regele veiozelor” a dispărut fără urmă

Poliția Capitalei este în alertă după ce un cetățean turc condamnat pentru omor, care a ucis un polițist în fața Ambasadei Chinei, nu s-a mai întors în penitenciar la finalul unei permisii. Bărbatul este căutat activ, iar autoritățile cer sprijinul populației.

Astăzi, Poliția Capitalei a fost sesizată de Penitenciarul Rahova cu privire la dispariția unui deținut condamnat pentru omor. Este vorba despre un cetățean de naționalitate turcă, Atas Abdullah, care a beneficiat de permisie în perioada 23–26 ianuarie 2026, însă nu s-a mai prezentat la unitatea de detenție la termenul stabilit.

Potrivit autorităților, bărbatul a fost căutat la domiciliul său din orașul Voluntari, însă nu a fost găsit. În acest caz au fost demarate verificări ample pentru localizarea lui.

„Dacă l-ați văzut sau aveți informații despre acesta, vă rugăm să apelați 112 sau să anunțați la cea mai apropiată unitate de poliție.”

Atas Abdullah este cunoscut publicului larg drept afaceristul turc supranumit „Regele veiozelor”, condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare pentru uciderea unui polițist al Brigăzii Rutiere, incident petrecut în anul 2015, în fața Ambasadei Chinei.

Victima, agentul Gheorghe Ionescu, cunoscut sub porecla „Dulăul”, a fost lovit intenționat cu mașina de Abdullah Ataș, în timpul unui control de rutină în trafic.

Din pedeapsa de 23 de ani de închisoare urmează să fie scăzută perioada petrecută în arest preventiv.

Pe latură civilă, Curtea de Apel București a menținut decizia Tribunalului București, prin care Abdullah Atas a fost obligat la plata sumei de 400.000 de euro daune morale către trei părți civile – Cristina Ionescu, Dumitru Ionescu și Elena Mihai.

De asemenea, acesta a fost obligat să achite 88.134 de lei daune materiale către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Cum s-a produs tragedia

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 2 august 2015, în jurul orei 3:30, polițistul Gheorghe Ionescu se afla împreună cu alți agenți ai Brigăzii Rutiere a Capitalei într-un filtru de control, la intersecția străzii Nicolae Caramfil cu șoseaua Pipera.

Polițistul i-a făcut semn lui Abdullah Atas să oprească, însă afaceristul turc a încetinit doar aparent. În momentul în care a ajuns în dreptul agentului, acesta a accelerat și l-a lovit în plin.

Gheorghe Ionescu a fost târât pe capota mașinii pe o distanță de aproximativ 350 de metri, apoi a fost aruncat pe carosabil, la circa 10 metri.

Procurorii au stabilit că Abdullah Atas consumase băuturi alcoolice într-un club, iar în momentul conducerii autoturismului avea în sânge o îmbibație alcoolică teoretică de aproximativ 1,95 – 2,00 g‰.

După impact, acesta și-a continuat deplasarea pe o distanță de aproximativ 2,8 kilometri, până la intersecția șoseaua Pipera – șoseaua București Nord, unde a pierdut controlul mașinii și a intrat în gardul unui imobil.

Polițistul a fost transportat de urgență la spital și supus mai multor intervenții chirurgicale, însă a decedat la data de 21 august 2015, în urma rănilor suferite.