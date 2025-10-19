Agent de securitate reținut de polițiștii din Capitală pentru purtare abuzivă

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, incidentul s-a petrecut sâmbătă atunci când agentul de securitate ar fi lovit cu palma în față un bărbat de 31 de ani, după ce acesta și o femeie în vârstă de 30 de ani ar fi încercat să fure o geacă și o pereche de blugi, cauzând un prejudiciu de aproximativ 800 de lei.

După ce au plecat din magazin, cele două persoane au fost interceptate de agentul de securitate. Bărbatul a fost condus într-un spațiu închis unde a fost agresat.

Atât persoanele suspectate de furt, cât și agentul au fost conduse la sediul secției de poliție.

În urma cercetărilor, polițiștii au început urmărirea penală împotriva celor două persoane pentru furt calificat, iar față de agentul de securitate a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere legală sub acuzația de purtare abuzivă.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 22 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6”, se arată în încheierea informării.

(sursa: Mediafax)