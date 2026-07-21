Airbus testează aripile pliabile. Pescărușii, sursa de inspirație

Scopul: reducerea consumului de combustibil, fără a afecta compatibilitatea aeronavelor cu infrastructura aeroportuară existentă.

Cum vor arăta testele

Airbus va monta extensii de aproximativ patru-cinci metri pe aripile unui avion A321neo, pentru a testa, în condiții reale de zbor, diferite configurații aerodinamice. Extensiile vor replica, în poziție complet desfăcută, o aripă pliabilă aflată în timpul zborului, și vor fi echipate cu instrumente complexe de testare, pentru a măsura comportamentul aeronavei și modul în care anvergura mărită influențează manevrabilitatea acesteia.

Potrivit Aviation Week, campania completă de teste de zbor se va desfășura pe parcursul următorilor trei ani, cu obiectivul de a avea rezultate concrete până în 2029. Testele fac parte din programul „Wing of Tomorrow" („Aripa de Mâine"), cel mai amplu program de cercetare și tehnologie al Airbus, coordonat de o echipă din Marea Britanie.

„Valoarea posibilității de a plia aripile este uriașă", a declarat Sue Partridge, directoarea programului „Wing of Tomorrow", la Farnborough. „Aripa este una dintre cele mai importante pârghii pe care le avem pentru a îmbunătăți eficiența zborului, motiv pentru care acest program este atât de important pentru viitoarea noastră generație de avioane cu un singur culoar.", scrie Mediafax

De ce sunt necesare aripile pliabile

Aripile mai lungi și mai subțiri, fabricate din materiale compozite ușoare și rezistente, pot reduce semnificativ consumul de combustibil și emisiile - potrivit specialiștilor Airbus, aripile lungi și subțiri, cu un raport de aspect ridicat, oferă perspective excelente pentru câștiguri de eficiență cu două cifre procentuale. Problema practică e alta: multe aeroporturi din lume nu sunt proiectate să primească aeronave cu o anvergură mai mare decât cea a avioanelor comerciale actuale - iar, cu cererea de zboruri în continuă creștere, extinderea porților de îmbarcare e ultimul lucru pe care și l-ar dori un aeroport.

Soluția găsită de Airbus e vârful de aripă pliabil, nu aripa întreagă pliabilă: extensia se pliază atunci când avionul rulează spre poartă, se plachează pentru îmbarcare/debarcare, apoi se despliază și se blochează în poziție înainte de decolare - un mecanism care trebuie să funcționeze exact în intervalul de timp în care avionul rulează de pe pistă până la poartă, sau invers. Sue Partridge a explicat că a renunțat la varianta unei aripi complet pliabile, gen „jaluzea zburătoare" - o soluție folosită istoric la unele avioane militare -, considerând-o „complicată, grea și scumpă".

O tehnologie deja folosită la avioane mai mari, dar niciodată la modelele cu un singur culoar

A321neo este versiunea modernizată a modelului A321, dotată cu motoare de nouă generație și îmbunătățiri aerodinamice, și face parte din familia Airbus A320 - cea mai bine vândută serie de avioane comerciale din lume. Tehnologia vârfurilor de aripă pliabile este deja folosită de Boeing la modelul 777X, unde permite unei aripi cu 7 metri mai lată decât cea a modelului 777 clasic să rămână compatibilă cu aceleași porți de îmbarcare - însă nu a fost implementată până acum la avioane comerciale cu un singur culoar, categoria din care fac parte atât A320, cât și rivalul său direct, Boeing 737.

Aripile pliabile nu sunt, în sine, o inovație complet nouă - avioanele militare le folosesc de peste 80 de ani, în principal pentru a economisi spațiu pe portavioane, iar producători precum Convair, McDonnell Douglas și Boeing au studiat variante de vârfuri pliabile încă din anii 1960-1970. Aplicarea lor pe avioane comerciale de pasageri a rămas însă, până acum, mult mai rară, tocmai din cauza standardelor de fiabilitate operațională mult mai stricte cerute în aviația civilă, comparativ cu cea militară.

Programul se bazează, de altfel, pe cercetări anterioare ale Airbus - proiectul demonstrativ AlbatrossONE, care a testat vârfuri de aripă articulate, capabile să se flexeze în turbulențe pentru a reduce solicitările structurale asupra aripii. În paralel cu testele pe A321neo, Airbus pregătește și startul zborurilor de test pentru o aripă la scară redusă, cu o secțiune exterioară articulată, în cadrul proiectului „Extra Performance Wing" (X-Wing), finanțat de Franța, Germania și Marea Britanie, montată pe un avion de afaceri Cessna Citation VII modificat.

Cursa dintre Airbus și Boeing pentru următoarea generație de avioane

Airbus și Boeing dezvoltă, în paralel, noile generații de avioane care vor înlocui, în următorul deceniu, modelele A320 și 737, aflate în producție de zeci de ani. Cele două companii analizează mai multe soluții pentru reducerea consumului de energie, inclusiv motoare de nouă generație, sisteme hibride electrice și aripi cu o anvergură mai mare.

Airbus estimează că va decide configurația finală a noii generații de aeronave până în 2030. Compania a precizat că viitoarele modele vor utiliza motoare cu ventilatoare de diametru mare și aripi curbate, inspirate de forma aripilor pescărușilor (albatroșilor), pentru îmbunătățirea performanțelor aerodinamice. Airbus analizează, de asemenea, dacă va opta pentru motoare „acoperite", cu paletele ventilatorului carenate, sau pentru varianta „open fan", cu paletele expuse direct în aer.

Rolls-Royce, în cursă pentru motoarele viitoarei generații

În paralel, producătorul britanic Rolls-Royce încearcă să obțină un contract pentru furnizarea motoarelor destinate viitoarelor aeronave Airbus și Boeing. Directorul executiv al companiei, Tufan Erginbilgiç, a declarat la Farnborough că următorii doi ani vor fi decisivi pentru a convinge producătorii de avioane să aleagă motoarele Rolls-Royce. „Am dori să facem acest lucru în Regatul Unit, pentru că aici ne sunt originile. Dar avem și alte opțiuni", a spus acesta, făcând apel la sprijinul guvernului britanic pentru dezvoltarea programului de motoare UltraFan, concepute pentru a reduce consumul de combustibil și emisiile de carbon față de motoarele utilizate în prezent.