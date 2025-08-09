Alegeri în Capitală. Burduja: Nu ne permitem fragmentarea votului în fața pericolului izolaționist

„Se spune că de la București se dă semnalul pentru o țară întreagă. Să ne imaginăm că Primăria Generală va fi câștigată de blocul izolaționist, ceea ce devine probabil, dacă partidele din arcul de guvernare iau decizii bazate pe orgolii, nu pe rațiune. Ce urmează apoi pentru România (cel târziu) din 2028? E ușor de anticipat: prăpastia”, scrie sâmbătă pe Facebook Sebastian Burduja.

El arată că este nevoie de sondaje de opinie clare, iar candidatul cu cea mai mare credibilitate, indiferent de culoare, să intre în cursă cu o bază de pornire de 25-35%.

„PNL București își dorește o administrație liberală la Capitală și avem încredere că putem propune variante bune pentru bucureșteni. Dar nu am dus niciodată și nu vom duce lupte de orgolii mărunte, pentru că miza este prea mare. Suntem gata să discutăm deschis, cu cifrele pe masă. Totul ține de o logică elementară. Vrem un primar general care să țină direcția corectă, către Vest, nu către Est, pentru București și pentru România. Nu ne permitem fragmentarea votului în fața pericolului existențial izolaționist. Cerem corectitudine, deci analize bazate pe date, nu pe impresii sau preferințe personale. E nevoie de soluții pentru Capitală, un oraș cu probleme tot mai complexe. Le putem găsi și implementa doar împreună, într-o largă majoritate”, adaugă Burduja.

El a făcut un apel către toți cei implicați pentru găsirea unui consens: „Până acum, logica bunului simț a funcționat la nivelul majorității PNL-PSD-USR în Consiliul General. Nu e întotdeauna simplu, dar am reușit să facem lucrurile să meargă înainte. Suntem condamnați să facem asta și pe mai departe și să venim în fața bucureștenilor cu opțiunea rațională”.

(sursa: Mediafax)