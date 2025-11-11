x close
Ministrul Sănătății spune că România produce medicamente: proiect de peste 370 milioane de lei

de Redacția Jurnalul    |    11 Noi 2025   •   21:30
Sursa foto: Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că România produce medicamente, după ce marți a fost semnat un proiect cu finanțare europeană de peste 370 milioane de lei.

„Astăzi (marți - n.r.) s-a semnat contractul de finanțare europeană pentru Centrul de cercetare-dezvoltare INOVA a+ și producție de medicamente critice – un proiect major derulat de Antibiotice Iași, cu sprijinul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Valoarea totală, 374 milioane lei”, spune Rogobete, pe Facebook.

Proiectul se desfășoară pe 48 luni și va avea o capacitate de 100 milioane de flacoane/an.

„Dezvoltarea producției de medicamente aici, acasă, în România, reprezintă o prioritate pentru mine și Ministerul Sǎnǎtǎții! Prin acest proiect, consolidăm independența țării noastre în producția de medicamente esențiale și transformăm Antibiotice Iași într-un hub național de cercetare și inovare farmaceutică. Noul centru va include laboratoare moderne pentru biosimilare, nanotehnologii, genetică-proteomică și analitică, o unitate de producție pentru medicamente critice și spații dedicate educației științifice”, spune Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului, Antibiotice Iași înseamnă astăzi peste 1.300 de angajați, exporturi în 50 de țări și o capitalizare bursieră de 1,73 miliarde lei, o „dovadă că inovația românească poate concura la nivel mondial”.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: alexandru rogobete sănătate medicamente
