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Poliția Română avertizează: SMS-urile care te anunță că ai luat amendă de viteză sunt 100% false

de Redacția Jurnalul    |    14 Iul 2026   •   14:45
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Poliția Română avertizează: SMS-urile care te anunță că ai luat amendă de viteză sunt 100% false
Escrocheria care vizează mii de șoferi români

O nouă escrocherie cibernetică vizează mii de șoferi români. Escrocii trimit mesaje SMS false în numele Ministerului Transporturilor, prin care anunță amenzi fictive pentru depășirea vitezei. Autoritățile au emis o alertă și explică exact detaliile la care trebuie să fii extrem de atent pentru a nu cădea în capcană.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a atras atenția asupra unor mesaje SMS frauduloase. Mesajele folosesc numele Ministerului Transporturilor și anunță presupuse amenzi pentru depășirea vitezei legale.


Destinatarii sunt îndemnați să acceseze un link pentru plata amenzii sau depunerea unei contestații. Instituția precizează că aceste mesaje nu sunt autentice și nu provin de la minister.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să nu răspundă la astfel de mesaje primite pe telefon. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu acceseze linkurile transmise prin SMS-uri suspecte. Introducerea datelor personale sau bancare pe paginile indicate în mesaje este puternic descurajată.

Cum se comunică oficial o amendă

Ministerul Transporturilor nu transmite amenzi prin SMS și nu cere plăți prin linkuri online. Amenzile se comunică oficial, printr-un proces-verbal transmis prin Poșta Română. Procedura respectă condițiile prevăzute de lege pentru comunicarea amenzilor rutiere, precizează autoritățile.

Persoanele care primesc astfel de mesaje sunt sfătuite să le șteargă imediat. Dacă este cazul, cetățenii pot sesiza autoritățile competente cu privire la aceste tentative de fraudă. Instituția a cerut publicului să distribuie informația, pentru a proteja și alte persoane de fraudă.

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: amenda sms poliția română escrocherie cibernetica
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