ANAF notifică instituțiile publice cu datorii fiscale de peste 580 de milioane lei

„Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are rolul de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor, inclusiv a instituțiilor publice, la plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate”.

La 31 august 2025, datoriile fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice totalizau 582.901.355 lei.

La începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe.

Scopul acestor notificări este „informarea instituțiilor despre obligațiile restante, îndrumarea acestora către conformarea la plată și prezentarea posibilităților de a accesa facilități fiscale, în condițiile legii”, precizează instituția.

ANAF reamintește că instituțiile și autoritățile publice pot solicita eșalonarea clasică a plății datoriilor, fără a fi necesară constituirea de garanții, datorită statutului lor juridic.

„ANAF subliniază că neachitarea datoriilor restante va duce la luarea măsurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate”.

(sursa: Mediafax)