Litigiile între consumatori și agenții economici, rezolvate fără procese

Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor (DSAL) din cadrul ANPC este un pilon esențial în protecția drepturilor consumatorilor, oferind sprijin concret, inclusiv în situații sensibile.

Într-un comunicat de presă, ANPC a oferit și un exemplu de intervenție a structurii.

”Recent, DSAL a intervenit în cazul unui refugiat care nu-și mai putea folosi telefonul mobil – singura legătură cu familia. A fost găsită o soluție rapidă, amiabilă, fără procese, fără birocrație”

Spre deosebire de alte state europene, România are doar 2 entități de tip SAL, în timp ce: Franța are 82, Italia – 53, Spania – 37, Bulgaria – 17, Ungaria – 21.

În acest context, DSAL este singura entitate din România cu competențe extinse, acoperind domenii precum: transporturi, jocuri de noroc, protecția datelor, litigiile bancare și multe altele. Conform unei decizii recente a Înaltei Curți de Casație și Justiție, competențele sale sunt recunoscute și consolidate.

ANPC atrage atenția că: „Orice reorganizare grăbită sau blocaj administrativ în activitatea DSAL poate avea consecințe grave: afectează protecția consumatorilor, încalcă angajamentele europene, pune în pericol procesul de aderare la OCDE. Existența și consolidarea DSAL este o necesitate pentru România europeană, o dovadă a respectului față de cetățeni și a alinierii la standardele internaționale” se arată în comunicatul ANPC.

(sursa: Mediafax)