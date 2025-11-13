Apeluri telefonice fără limită de minute și fără taxe suplimentare între statele UE

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat miercuri, că a intrat în vigoare un document care prevede eliminarea treptată a costurilor suplimentare pentru apelurile telefonice între statele Uniunii Europene.

„Pentru milioane de români care formează cea mai numeroasă diasporă din Uniunea Europeană apelurile către țară vor fi curând la același cost ca apelurile locale, fără limită de minute. Astăzi a intrat în vigoare Actul privind Infrastructura Gigabit care prevede eliminarea treptată, până în 2029, a costurilor suplimentare pentru apelurile telefonice efectuate dintr-un stat UE către altul. Astfel, românii din străinătate vor vorbi cu cei dragi din țară la costul unui apel local”, a scris pe Facebook Oana Țoiu.

Ministrul de Externe l-a menționat pe şeful de cabinet în MAE, Alin Mituța, care în perioada în care a fost europarlamentar a avut calitatea de raportor pentru acest proiect.

„Ați auzit poate prima dată despre asta acum o vreme, de la Alin Mituța care a fost raportor pe acest dosar în mandatul lui de europarlamentar. El poate răspunde oricând nu doar la întrebarea “Ce face UE pentru noi?” ci şi la întrebarea “Ce ai facut tu acolo la Bruxelles pentru români?” Cel mai bun instrument pentru a combate narativul anti-UE sunt rezultatele concrete. Sunt recunoscatoare că Alin a ales să se întoarcă acasă în România, în rolul de şef de cabinet în MAE, pentru a contribui la protejarea acestui extraordinar proiect politic, UE, şi la creşterea asertivității agendei României în UE”, a transmis Oana Țoiu.

(sursa: Mediafax)