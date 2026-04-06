Tragedie în Târgu Jiu: Asistentă ATI de 31 de ani, găsită spânzurată în propria locuință. Ce s-a întâmplat cu fetița ei de 7 ani?

Șoc în ATI Târgu Jiu: Mamă divorțată spânzurată acasă – ce s-a întâmplat cu fiica ei?

O asistentă medicală de 31 de ani de la Secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a fost descoperită fără suflare, spânzurată în locuința sa, luni dimineața. Alarma a fost dată în jurul orei 11:40 de către tatăl femeii, care a sunat la 112 după ce și-a găsit fiica în această stare tragică, potrivit Observator News.

„La data de 6 aprilie 2026, în jurul orei 11:40, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112, de un bărbat, cu privire la faptul că a găsit-o pe fiica sa decedată la adresa de domiciliu. Patrula de siguranță publică s-a deplasat la fața locului, împreună cu un echipaj de ambulanță, cei din urmă efectuând manevre de resuscitare, însă, din păcate, a fost declarat decesul femeii de 31 de ani. În urma examinării vizuale a cadavrului nu s-au constatat leziuni vizibile la nivelul capului, trunchiului și membrelor”, a transmis IPJ Gorj

Echipaje de poliție și ambulanță au ajuns imediat la fața locului. Medicii au încercat zadarnic manevre de resuscitare, dar viața tinerei mame nu a mai putut fi salvată. Examinarea preliminară nu a relevat urme vizibile de violență pe corp, însă trupul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru necropsie, care va confirma cauza exactă a decesului – sinucidere sau alte circumstanțe.

Femeia, divorțată recent, obținuse custodia fetiței sale de doar 7 ani, un detaliu care amplifică durerea familiei. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și investighează toate ipotezele posibile într-un caz care a cutremurat comunitatea medicală din Târgu Jiu.

„Ai fost liniște, sprijin și lumină în cele mai grele momente”

„Azi, cerul a mai primit un înger… Dar pentru mine, cerul a luat o parte din sufletul meu. Ai fost mai mult decât o prietenă — ai fost liniște, sprijin și lumină în cele mai grele momente. Un suflet cald și curat, care știa să ofere fără să ceară nimic în schimb, care avea grijă de mine și mă făcea să mă simt frumoasă, nu doar pe dinafară, ci și pe dinăuntru. Rămâi vie în fiecare amintire, în fiecare zâmbet pe care mi l-ai dăruit. Și chiar dacă azi doare, știu că acolo sus ai devenit cea mai strălucitoare stea. Drum lin, suflet drag… Nu te voi uita niciodată, Andreea Georgiana S.!”, este unul dintre mesajele transmise pe rețelele sociale.

