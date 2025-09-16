Atacurile cibernetice din România, parte dintr-un atac hibrid coordonat. Legături cu Rusia

Procurorul general Alex Florența a explicat ce scop au avut atacurile cibernetice asupra României. Inducerea în eroarea a populației, dezordinea socială și destabilizarea și slăbirea statului, a spus Florența, care a analizat și rolul jucat de TikTok.

Procurorul general a organizat marți o conferință de presă. Atacurile cibernetice din ultimii ani din România fac parte dintr-un atac hibrid coordonat, cu legături cu Rusia, a declarat procurorul general Alex Florența.

Potrivit procurorului general, campaniile au avut ca obiective „întreținerea unei stări de confuzie, teamă și revoltă (...) generarea unui sentiment de neîncredere în autoritățile statului (...) fragmentarea și polarizarea societății”.Totodată, inițiatorii campaniilor au testat reacția publicului pentru a adapta viitoarele mesaje. Frecvent au fost folosite materiale video fabricate, sondaje falsificate și numeroase fotografii false.

Anchetatorii au mai stabilit că au fost utilizate unele site-uri mainstream precum Pravda. Activitatea site-ului s-a amplificat în perioada alegerilor din România, au aflat anchetatorii.

Rețeaua care a atacat România a folosit sute de pagini de FB, iar pentru amplificarea mesajelor a fost folosită platforma TikTok cu o rețea de peste 22.000 de boți cu legături în Rusia

Au fost manipulați algoritmii TikTok, iar manipularea a fost realizată mai ales în beneficul candidatului independent, au mai aflat anchetatorii.

Operațiuni au avut loc și după alegeri și, la fel ca în perioada scrutinului, au avut o amploare care demonstrează existența unui actor statal, este concluzia anchetatorilor.

(sursa: Mediafax)