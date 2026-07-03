Avertismentul profesorului Dan Voiculescu: România riscă să piardă lupta cu sărăcia dacă nu schimbă urgent prioritățile

Într-o analiză publicată pe blogul său, acesta susține că sărăcia trebuie tratată ca o urgență națională și cere autorităților să facă din combaterea ei principala prioritate de guvernare.

Potrivit statisticilor INS, peste 5,2 milioane de români s-au aflat în 2025 în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar aproape unul din cinci români trăiește sub pragul sărăciei. Copiii, vârstnicii, familiile numeroase și locuitorii din mediul rural sunt categoriile cele mai expuse, în timp ce unul din patru copii crește în condiții de sărăcie.

Profesorul Dan Voiculescu apreciază însă că situația este deja mai gravă decât cea surprinsă de statistici, în contextul dificultăților economice și sociale din 2026.

„Sărăcia nu înseamnă doar lipsa banilor. Ea distruge șansele la educație, slăbește încrederea oamenilor în propriul viitor și erodează încrederea în instituțiile democratice”, arată profesorul.

Acesta avertizează că ignorarea fenomenului poate produce efecte pe termen lung asupra întregii societăți, alimentând ruptura dintre cetățeni și stat.

În concluzie, Dan Voiculescu solicită ca lupta împotriva sărăciei să nu mai fie folosită ca temă electorală, ci să devină un obiectiv asumat de toate guvernele, indiferent de orientarea politică.

„Combaterea sărăciei trebuie să devină prioritatea absolută a României. Vorbim despre milioane de oameni care au nevoie de soluții, nu de promisiuni”, transmite profesorul Dan Voiculescu.