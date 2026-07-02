BAC 2026: Emoții mari! Astăzi elevii dau proba la alegere a profilului

Examenul național de Bacalaureat 2026 continuă joi, 2 iulie, cu a treia probă scrisă, cea la alegere a profilului. Ea este ultima pentru majoritatea absolvenților, cu excepția celor care aparțin minorităților naționale, care mai au de susținut vineri proba la Limba și literatura maternă.

În această sesiune a bacalaureatului sunt înscriși aproape 131.000 de elevi, potrivit datelor Ministerului Educației.

Elevii susțin examenul, la alegere, în funcție de profil și specializare, la una dintre următoarele discipline:

Anatomie și fiziologie umană;

Biologie vegetală și animală;

Chimie;

Economie;

Fizică;

Geografie;

Informatică;

Logică, argumentare și comunicare;

Psihologie;

Sociologie;

Filosofie;

Accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 08:30, iar proba începe la ora 09:00. Elevii vor avea la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul încheierii distribuirii acestora în sălile de examen.

Candidații pot intra în centrele de examen între orele 7.30 și 8.30, pe baza unui act de identitate valid. În intervalul 8.30 – 9.00, profesorii asistenți le vor explica regulile de desfășurare a probei.

În sălile de examen, candidații vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, iar proba este monitorizată audio-video.

Candidații nu au voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile, manuale, dicționare, culegeri, notițe, ghiozdane, rucsacuri, poșete sau orice mijloace electronice de calcul, stocare ori comunicare.

Obiectele interzise trebuie lăsate în sala special amenajată pentru depozitare. Candidații care refuză să le depoziteze nu pot susține examenul.

Rezultatele finale, pe 13 iulie

Potrivit calendarului examenului de Bacalaureat 2026, ultima probă din sesiunea iunie-iulie va avea loc vineri, când absolvenții care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale vor susține examenul la Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale vor fi publicate în data de 7 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, dar și pe 8 și 9 iulie, se pot depune cereri de vizualizare a lucrărilor și de contestații.

Contestațiile sunt soluționate între 9 și 10 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie.

Pentru ca un elev să promoveze examenul de Bacalaureat, el trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă, iar media generală trebuie să fie cel puțin 6.

Primele două probe scrise

Pe 29 iunie a avut loc proba scrisă la limba și literatura română. 2.178 de tineri au lipsit de la această probă, în timp ce 22 candidați au fost eliminați din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă. La subiectul al III-lea, la profilul real a picat opera lui George Bacovia, în timp ce la profilul umanist, elevii au avut de scris despre opera studiată la clasă a lui Tudor Arghezi.

Miercuri, 1 iulie, a avut loc proba obligatorie a profilului – Matematică la profilul real, respectiv Istorie la profilul umanist. Proba trebuia să aibă loc marți, potrivit calendarului, însă susținerea acesteia a fost amânată cu o zi, în contextul avertizărilor ANM de căldură extremă.

Elevii de la specializarea Matematică-Informatică au avut de rezolvat exerciții cu numere complexe, funcții, ecuații, matrice și analiză matematică, iar la Subiectul al III-lea au primit cerințe privind studiul unei funcții și aplicații de analiză matematică.

La profilul Tehnologic, candidații au avut de rezolvat probleme din progresii aritmetice, funcții, ecuații, probabilități, geometrie analitică și trigonometrie, iar subiectele al doilea și al treilea au inclus exerciții cu matrice, legi de compoziție, funcții polinomiale și integrale.

La Istorie, la subiectul al III-lea, elevii au avut de redactat un eseu de aproximativ două pagini despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

(sursa: Mediafax)