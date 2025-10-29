Un bărbat din Ploiești s-a aruncat de la etaj exact când au ajuns polițiștii chemați de vecini

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați, miercuri seara, prin apel 112, cu privire la faptul că pe fereastra unui imobil situat pe strada Măgurii din oraș se preling urme de sânge, provenind de la etajul al treilea al clădirii, unde se afla un bărbat.

„La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiștii împreună cu echipaje medicale, pentru verificarea celor sesizate. În momentul sosirii echipajelor de intervenție, bărbatul s-a precipitat de la fereastra apartamentului”, transmite Poliția Prahova.

Echipajul medical a efectuat manevre de resuscitare, conform protocolului, însă, a fost declarat decesul victimei.

Este vorba de un bărbat de 75 de ani, din municipiu.

Din verificările preliminare efectuate de polițiști, s-a stabilit că, la momentul producerii evenimentului, ușa apartamentului era încuiată pe interior, iar în interiorul locuinței nu a fost identificată nicio altă persoană.

Polițiștii fac cercetări în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

(sursa: Mediafax)