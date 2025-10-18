x close
Incendiu într-un bloc din Tecuci: Un bărbat a sărit pe geam de la etajul doi

de Redacția Jurnalul    |    18 Oct 2025   •   20:38
Sursa foto: Ilustratie ISU Galati

Un bărbat a sărit de la etaj și a ajuns la spital. Incidentul s-a produs sâmbătă, în timpul unui incendiu. Victima s-a speriat de fumul din clădire și a sărit în gol.

ISU Galați a anunțat că sâmbătă pompierii au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit într-un imobil din Tecuci. La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară mecanică și un echipaj SMURD. Din cauza fumului gros, pompierii au evacuat opt persoane din clădire.

În urma evenimentului a rezultat o victimă. Este vorba despre un bărbat de 47 de ani care a sărit de la etajul al doilea, speriat de fum.

Acesta a fost preluat de echipajul SMURD, conștient, și transportat la Spitalul Municipal Tecuci, au transmis cei de la ISU Galați. În interior au ars articole de mobilier și bunuri personale, au precizat pompierii.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: incendiu Tecuci
