Jupânul „statului mafiot” vrea privilegii înapoi. Informatorul Petrov cere vilă, bani și mașină de la stat

Demersul se sprijină pe o decizie a Curții Constituționale care a declarat neconstituțională legea ce retrăgea aceste privilegii foștilor președinți declarați colaboratori ai Securității.

Contextul rămâne însă apăsător: în 23 martie 2022, Înalta Curte a decis definitiv că Traian Băsescu a fost colaborator al Securității, sub numele conspirativ „Petrov”. Potrivit CNSAS, notele date de Băsescu au fost folosite informativ e Securitate, ducând chiar la blocarea îmbarcării unui coleg pe nave care plecau în străinătate.

În paralel, se aud încă ecourile unei înregistrări difuzate în 2017, când vocea lui Băsescu vorbea despre felul în care se „aranjau” dosarele adversarilor săi politici: „Coldea, doamna Kovesi, judecătoarea Camelia Bogdan… bă, da’ să vezi conversația când îmi spuneau că îl luăm pe Mustață din complet. Hai, băieți, să-l aruncăm în aer! (…) Eu v-am spus de câteva ori: stat mafiot, na, eu știu ce spun.” În același dialog: „mâine îl luăm pe Mustață și intră Camelia Bogdan… dacă aveam Codul penal îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar zece.” Parchetul s-a autosesizat atunci, iar pasajele au rămas de referință în dezbaterea publică despre dosarul ICA, o rușine constantă a justiției românești.

În 11 septembrie 2025, abuzurile reclamate de ani de zile au fost confirmate de Înalta Curte, care a reținut abuz în serviciu în sarcina Cameliei Bogdan pentru modul în care a soluționat dosarul ICA. În motivare apar punctele sensibile: soluționarea nelegală a acțiunii civile, îndestularea multiplă a statului (despăgubiri în bani urmate de confiscări de imobile, inclusiv de la terți), aplicarea retroactivă a unei logici de confiscare extinsă și incompatibilitatea magistratului; plus demersuri post-sentință pentru executare, dincolo de competențe.

Azi, același Traian Băsescu – cel care pe înregistrare cataloga România mandatului său drept „stat mafiot” vorbind despre mutări de complet și pedepse stabilite în avans – vine în fața judecătorilor să ceară privilegii de fost președinte al României. Procedural, are în spate o decizie CCR. Politic și moral, în spate stau alte două repere: hotărârea definitivă că Băsescu a turnat la Securitate cu pseudonimul „Petrov” și motivarea Înaltei Curți care arată abuzurile din dosarul în care adversarul său direct, Dan Voiculescu, a fost condamnat. Restul îl va decide sala de judecată.