BNR detonează bomba: inflația urcă spre 10%, prețurile vor continua să crească

Instituția avertizează că urmează o perioadă dificilă pentru economie, cu noi valuri de scumpiri, consum în scădere și presiuni tot mai mari pe veniturile populației.

Inflația urcă din cauza noilor taxe

BNR arată că creșterea TVA și a accizelor, aplicată din luna august, a dus la o accelerare semnificativă a inflației, care a ajuns la 9,85%.

„Rata anuală a inflației a continuat să urce în august, în principal ca urmare a implementării modificărilor fiscale în vigoare de la începutul lunii”, precizează raportul.

Banca explică faptul că scumpirile s-au extins în toate sectoarele de consum, inclusiv cele care nu au legătură cu energia. Aproape 85% din creșterea taxelor s-a transmis direct în prețurile de la raft, adăugând două puncte procentuale la inflația totală.

Inflația de bază, care exclude energia și alimentele volatile, a urcat la 7,9%, semn că presiunile interne — salarii, chirii, costuri de producție — continuă să alimenteze creșterea prețurilor.

Economia încetinește, salariile reale scad

În paralel, activitatea economică începe să dea semne de slăbiciune.

Producția industrială a scăzut cu 2% în august, iar consumul populației s-a redus cu 4% în termeni reali.

Salariul mediu net a pierdut din puterea de cumpărare, fiind cu 5% mai mic față de aceeași perioadă din 2024.

Paradoxal, costurile cu forța de muncă continuă să crească: în mediul privat, salariile au fost cu 8,6% mai mari decât anul trecut, în timp ce cele din sectorul public au stagnat.

BNR menține dobânda ridicată

Deși dobânda-cheie rămâne la 6,5%, Banca Națională avertizează că scumpirile vor continua în lunile următoare.

Inflația este susținută de costurile salariale și de producție, iar BNR estimează că aceasta va atinge un vârf de 9,2% în septembrie și va coborî ușor la 8,8% până la finalul anului — aproape dublu față de prognoza anterioară (4,6%).

Pe termen lung, revenirea la ținta de 2,5% ar putea fi posibilă abia la sfârșitul lui 2026.

Pentru a ține inflația sub control, BNR va menține o politică monetară restrictivă, cu dobânzi suficient de mari pentru a limita cererea internă.

Dobânzile ridicate scumpesc creditele și temperează consumul, ceea ce, teoretic, ar trebui să încetinească ritmul scumpirilor.

Fondurile europene, șansa ratată

Raportul BNR atrage atenția și asupra ritmului lent de absorbție a fondurilor europene, pe care îl consideră un risc major pentru investițiile publice.

„O utilizare eficientă a banilor europeni este crucială pentru relansarea investițiilor și pentru crearea de locuri de muncă durabile”, notează instituția.

Risc extern și presiune internă

Pe lângă vulnerabilitățile interne, BNR avertizează asupra riscurilor externe, precum războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu și conflictele comerciale globale.

Leul a suferit o ușoară depreciere față de euro, însă în limite controlate.

Totuși, deficitul extern rămâne ridicat, în ciuda unei reduceri ușoare, și continuă să reprezinte una dintre cele mai mari probleme structurale ale economiei românești.

România traversează o perioadă de inflație persistentă, creștere economică slabă și presiune pe venituri.

Pe termen scurt, scumpirile vor continua, iar dobânzile ridicate vor fi menținute pentru a tempera cererea.

Pe termen lung, soluția BNR este clară: disciplină fiscală, investiții reale și absorbție eficientă a fondurilor europene, scrie stiripesurse.ro.