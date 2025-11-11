x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Noi 2025   •   21:15
Bolojan anunță simplificarea procedurilor de obținere a avizelor ISU
Sursa foto: Hepta/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți, finalizarea proiectului de simplificare a procedurilor pentru avizele ISU. Termenele de obținere vor fi reduse, procesul va fi debirocratizat și digitalizat, iar regulile clare vor elimina interpretările neunitare, fără a reduce standardele de siguranță.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, după dezbaterile din ultima lună, proiectul de simplificare și debirocratizare a procedurilor de obținere a avizelor ISU este gata. Împreună cu secretarul de stat Raed Arafat, Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții companiilor și camerelor de comerț pentru a discuta prevederile, ca răspuns la dificultățile semnalate anterior.

Ordonanța de Urgență care va introduce noile reguli va fi pusă în transparență decizională până la finalul săptămânii.

Potrivit premierului, termenele de avizare vor fi scurtate, procedura va fi debirocratizată și digitalizată, iar regulile clare vor elimina posibilitatea soluțiilor neunitare. Totodată, standardele de siguranță împotriva incendiilor nu vor fi afectate.

Bolojan a precizat că aceasta este doar prima etapă: următoarea va viza simplificarea procedurilor pentru obținerea avizelor de mediu. „Energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite, contradictorii și de birocrație”, a subliniat premierul.

(sursa: Mediafax)

 

